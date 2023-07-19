Дружина Кевіна Костнера відповіла на звинувачення в бажанні "пограбувати" актора

Кевін Костнер заявляв, що його колишня кохана спеціально за кілька місяців до розлучення почала купляти дорогі речі.

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49-річна Крістін Баумгартнер відповіла на звинувачення в бажанні "пограбувати" Кевіна Костнера перед розлученням. Про це пише Entertainment Tonight.

Дружина зірки "Єллоустоуна" відреагувала на його заяви про те, що вона "оголила будинок" під час їхнього скандального розлучення.

Баумгартнер подала нові юридичні документи, у яких вона стверджує, що екстрене слухання щодо їхніх речей не є потрібним, оскільки вона стверджує, що надала адвокату Костнера "фотографії речей, які вона планує вилучити".

Слухання, щоб переконатися, що вона не "оголила будинок", є "непотрібним", заявляє колишня дизайнерка сумок.

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Раніше суд постановив, що Крістін має обговорити із зіркою "Єллоустоуна", перш ніж забирати будь-яке майно з їхнього маєтку в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Втім, у своїй новій заяві Баумгартнер пояснює, що вона орендувала кімнату для зберігання, готуючись до свого переїзду, і вже зберегла свій велосипед Peloton, сімейні реліквії, одяг і сувеніри друзів.

49-річна Баумгартнер зазначає в документах, що вона надала адвокатам Костнера PDF-файл із фотографіями особистих речей, які вона вилучила, і наполягає, що її чоловікові "не зашкодить" вилучення вищезгаданих речей.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, перед розлученням Крістін Баумгартнер придбала дороге авто.

Також Фокус писав про бажання актора помститися своїй колишній коханій за розлучення.