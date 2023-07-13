Кевін Костнер планує помститися дружині за розлучення

Акторові принципово "перетворити життя Крістін на пекло".

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68-річний американський актор Кевін Костнер хоче "помститися" своїй дружині, Крістін Баумгартнер, яка подала на розлучення навесні 2023. Про це пише Daily Mail.

Джерело, яке описується як близький друг колишньої коханої Костнера, стверджує, що актор "Єллоустоуну" хотів "принизити" Крістін після того, як вона подала на розлучення.

"Це не про будинок, а про те, щоб перетворити життя Крістін на пекло через те, що вона подала на розлучення", — стверджував інсайдер.

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Кевін Костнер

49-річна колишня дизайнерка сумок, у якої троє дітей із 68-річним лауреатком "Оскара", має покинути свій особняк у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, до кінця липня 2023 після того, як суд підтвердив дошлюбну угоду, яку вони обоє підписали у 2004 році.

"Крістін сказала, що не здивується, якби Кевін наказав поліцейським супроводжувати її з території", — продовжило джерело.

Як повідомляється, Баумгартнер хотіла зробити цей період якомога спокійнішим заради дітей. Однак, "Кевін зробив абсолютно протилежне".

"Він не думає про дітей, про те, наскільки це травмує", — додало джерело.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Баумгартнер подала на розлучення з актором у травні після 18 років шлюбу, посилаючись на "непримиренні розбіжності".

Нагадаємо, Кевін Костнер вважає, що дружина вимагає від нього більше аліментів, аби використовувати їх на пластичні операції.

Також Фокус писав про суму аліментів, які отримає Крістін Баумгартнер.