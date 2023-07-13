Кевин Костнер планирует отомстить жене за развод

Актеру принципиально "превратить жизнь Кристин в ад".

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68-летний американский актер Кевин Костнер хочет "отомстить" своей жене, Кристин Баумгартнер, которая подала на развод весной 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Источник, который описывается как близкий друг бывшей возлюбленной Костнера, утверждает, что актер "Йеллоустоуна" хотел "унизить" Кристин после того, как она подала на развод.

"Это не о доме, а о том, чтобы превратить жизнь Кристин в ад из-за того, что она подала на развод", — утверждал инсайдер.

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Кевин Костнер

49-летняя бывшая дизайнер сумок, у которой трое детей с 68-летним лауреатом "Оскара", должна покинуть свой особняк в Санта-Барбаре, штат Калифорния, до конца июля 2023 года после того, как суд подтвердил добрачное соглашение, которое они оба подписали в 2004 году.

"Кристин сказала, что не удивится, если Кевин прикажет полицейским сопровождать ее с территории", — продолжил источник.

Как сообщается, Баумгартнер хотела сделать этот период как можно более спокойным ради детей. Однако, "Кевин поступил совершенно по-другому".

"Он не думает о детях, о том, насколько это травмирует", — добавил источник.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Баумгартнер подала на развод с актером в мае после 18 лет брака, ссылаясь на "непримиримые разногласия".

Напомним, Кевин Костнер считает, что жена требует от него больше алиментов, чтобы использовать их на пластические операции.

Также Фокус писал о сумме алиментов, которые получит Кристин Баумгартнер.