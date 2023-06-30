Кевін Костнер вважає, що його дружина вимагає грошей на пластичні операції

Крістін Баумгартнер аргументувала збільшення суми аліментів потребами трьох їхніх дітей.

Related video

68-річний американський актор Кевін Костнер звинувачує свою дружину Крістін Баумгартнер у тому, що вона вимагає майже 250 000 доларів на місяць аліментів на себе, а не на їхніх дітей. Про це пише US Weekly.

Костнер стверджував у судових документах, що його судовий бухгалтер виявив, що Крістін витрачає понад 100 000 доларів на косметичні хірургічні процедури — і це "справжня причина", чому вона просить багато грошей.

Він також стверджує, що Баумгартнер витратила тисячі доларів на покупки в бутиках, зняття коштів у банкоматах, кредити на будівництво, гонорари адвокатів та інші витрати, які "не мають" нічого спільного з її дітьми.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Дизайнерка сумок, яка виховує з Костнером трьох дітей, раніше стверджувала, що 248 000 доларів на місяць, які вона вимагає, "менше суми, необхідної для того, щоб підтримувати дітей у звичному способі життя".

Вона також стверджувала, що не має "власного доходу" і "сидить вдома" з 2007 року, коли народилася її старша дитина.

Втім, Кевін Костнер заявив у нових судових документах, що він вважає 51 940 доларів на місяць, які він зараз платить, "розумною" сумою. Він також оплачує 100 відсотків медичного страхування дітей, їхні позакласні витрати, навчання Грейс у приватній школі та витрати на автомобіль Кейдена.

Баумгартнер подала на розлучення в травні після 18 років шлюбу, посилаючись на "непримиренні розбіжності".

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, Кевін Костнер розповів дітям про розлучення в незвичний спосіб.

Також Фокус писав про умову, за якої Крістін Баумгартнер готова виселитися з маєтку подружжя.