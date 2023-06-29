Дружина Кевіна Костнера погодилася виселитися з маєтку за однієї умови

Зіркова пара, яка оголосила про розлучення навесні 2023, не могла вирішити питання з маєтком за 145 мільйонів доларів.

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Дружина Кевіна Костнера, Крістін Баумгартнер, заявила, що готова звільнити шикарний особняк, який вона раніше ділила з актором, але лише за однієї умови. Про це пише Radar Online.

Дизайнерка сумочок залишилась на території вартістю 145 мільйонів доларів, попри те, що в їхньому давньому передшлюбному договорі було зазначено, що вона мала 30 днів, щоб звільнити дім після того, як вона подала на розлучення 1 травня 2023.

Згідно із судовими документами, отриманими виданням, після тижнів судових тяганин Баумгартнер тепер каже, що покине маєток, якщо актор дасть більше грошей, щоб гарантувати, що вона не залишиться без них.

49-річна Крістін хоче, щоб 68-річний актор "Єллоустоуну" погодився сплачувати будь-які внески, які суддя присудить йому на майбутньому слуханні.

Кевін Костнер з дружиною Фото: Getty Images

Баумгартнер каже, що вона залишить приміщення 31 серпня 2023 року, якщо Костнер виконає "будь-які розпорядження про аліменти та виплати, винесені судом 12 липня" — дату слухання в їхньому шлюборозлучному процесі.

Це означає, що в жінки буде 50 днів, щоб зібрати речі та знайти новий дім.

Мама трьох сказала, що вона не наважувалася залишити дім, який вони колись ділили, не маючи певної фінансової впевненості, і каже, що це несправедливо щодо трьох дітей пари: Кейдена Ваятта, Хейс Логан і Грейс Ейвері.

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Нагадаємо, як Кевін Костнер розповів своїм дітям про розлучення.

Також Фокус писав про причини розлучення Кевіна Костнера та Крістін Баумгартнер.