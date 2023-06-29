Жена Кевина Костнера согласилась выселиться из поместья при одном условии

Звездная пара, которая объявила о разводе весной 2023 года, не могла решить вопрос с поместьем за 145 миллионов долларов.

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Жена Кевина Костнера, Кристин Баумгартнер, заявила, что готова освободить шикарный особняк, который она ранее делила с актером, но только при одном условии. Об этом пишет Radar Online.

Дизайнер сумочек осталась на территории стоимостью 145 миллионов долларов, несмотря на то, что в их давнем добрачном договоре было указано, что она имела 30 дней, чтобы освободить дом после того, как она подала на развод 1 мая 2023 года.

Согласно судебным документам, полученным изданием, после недель судебных тяжб Баумгартнер теперь говорит, что покинет поместье, если актер даст больше денег, чтобы гарантировать, что она не останется без них.

49-летняя Кристин хочет, чтобы 68-летний актер "Йеллоустоуна" согласился платить любые взносы, которые судья присудит ему на предстоящем слушании.

Кевин Костнер с женой Фото: Getty Images

Баумгартнер говорит, что она покинет помещение 31 августа 2023 года, если Костнер выполнит "любые распоряжения об алиментах и выплатах, вынесенные судом 12 июля" — дата слушания в их бракоразводном процессе.

Это означает, что у женщины будет 50 дней, чтобы собрать вещи и найти новый дом.

Мама троих сказала, что она не решалась оставить дом, который они когда-то делили, не имея определенной финансовой уверенности, и говорит, что это несправедливо по отношению к их трем детям.

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Напомним, как Кевин Костнер рассказал своим детям о разводе.

Также Фокус писал о причинах развода Кевина Костнера и Кристин Баумгартнер.