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Стиль жизни

Кевин Костнер разводится со второй женой после 18 лет брака

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Фото: Getty Images | Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер в 2022 году

49-летняя Кристин Баумгартнер подала на развод, сославшись на "непримиримые разногласия".

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68-летний актер Кевин Костнер, звезда фильмов "Телохранитель", "Танцующий с волками", а также сериала "Йеллоустон", разводится со своей 49-летней женой Кристин Баумгартнер. На развод подала Кристин, сославшись на "непримиримые разногласия". Она также попросила о совместной опеке над тремя детьми пары — Кейденом, 15 лет, Хейсом, 14 лет, и Грейс, 12 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Пара прожила в браке 18 лет. Сам Костнер признался, что испытывает "большую печаль" по поводу решения своей жены.

Это второй брак актера. С 1978 по 1994 год он был женат на Синтии Силве. В этом браке родились трое детей. У него также есть сын Лиам Костнер от Бриджит Руни, с которой он встречался после разрыва с Сильвой.

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Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер в 2022 году
Фото: Getty Images

С Кристин он начал встречаться в 2000 году. В 2004-м они сыграли свадьбу на ранчо Костнера в Аспене, штат Колорадо.

"К большому сожалению, обстоятельства, которые он не мог контролировать, привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в расторжении брака", — говорится в заявлении представителя Костнера.

Впрочем, согласно информации таблоидов, непримиримые разногласия – это огромное количество работы, из-за которой актер почти не бывал дома.

Инсайдеры рассказали, что она потребовала от него, чтобы он бросил съемки в сериале "Йеллоустон", но вместо этого актер взялся за новый вестерн и, возможно, все еще будет сниматься в шестом сезоне популярном телешоу. Согласно его рабочему графику, дома он бывал по три месяца в год, от чего, видимо Кристин устала.

Трейлер сериала "Йеллоустоун"

Она говорила ранее, что его плотный график съемок мешал их семье. Съемки проходили в штате Монтана, тогда как Кристин и дети оставались в Лос-Анджелесе.

"Это действительно мешало их семейной жизни. Она хотела, чтобы он ушел из проекта, или останется один", — говорил источник.

За день до того, как Кристин подала на развод, Кевин Костнер проводил время в Лас-Вегасе и фотографировался с поклонниками.

Перед разводом Кевин Костнер представлял новый проект в Лас-Вегасе

Он отправился в ресторан и бар Milano с актерами и съемочной группой после специального предварительного показа своего нового вестерна "Горизонт: Американская сага".

Владелец и шеф-повар ресторана Лаура Мильорини сфотографировались с Костнером вместе с коллегой Лаурой Трент.

Она поделилась снимком в Instagram и написала: "Какое было удовольствие устроить этот замечательный ужин для такого замечательного актера!".

Адвокат Костнера Марти Сингер ранее говорил, что "каждый, кто хоть что-то знает о Кевине, в курсе, что он невероятно увлечен шоу и всегда делал все возможное, чтобы обеспечить его успех".

Такая одержимость работой и привела к разводу, считают инсайдеры.

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