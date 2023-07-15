Кевин Костнер обвиняет жену в попытке ограбить его перед разводом

Американский актер и дизайнер сумок Кристин Баумгартнер были в браке почти 20 лет.

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68-летний американский актер Кевин Костнер обвиняет свою жену Кристин Баумгартнер в том, что она "обворовывала его" дорогими покупками перед разводом. Об этом пишет Page Six.

Звезда "Йеллоустоуна" утверждает, что его бывшая возлюбленная покупала личные вещи и снимала наличные с помощью кредитных карт. Костнер считает, что дизайнер сумок разработала этот план, прежде чем подать на развод в мае 2023 года.

В судебных документах актер отметил, что Кристин "проявляла тревожную склонность в течении последних нескольких месяцев, как до, так и после развода, забирать имущество [Кевина] без его ведома или согласия".

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Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Например, 49-летняя Баумгартнер заплатила адвокату по уголовным делам 25 000 долларов из отдельных фондов собственности своего мужа — без его ведома.

В документах также утверждается, что женщина заплатила своему адвокату Сьюзан Уизнер "с помощью кредитной карты работника, которая традиционно используется для оплаты жилья семьи Костнер и оплачивается [Кевином]".

Кроме того, адвокаты Костнера утверждают, что Баумгартнер приобрела дорогой автомобиль за несколько месяцев до их развода, что было необычным для пары, поскольку они всегда арендовали машины.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Напомним, Кристин Баумгартнер получила вдвое меньшие алименты, чем хотела.

Также Фокус писал о планах Кевина Костнера отомстить жене за развод.