Софи Тернер подтвердила роман с богатым британским аристократом

Звезда сериала "Игра престолов" подтвердила свой роман с аристократом и наследником медиа-империи Перегрином Пирсоном, которого называют "самым завидным холостяком Британии".

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Софи Тернер, звезда сериала "Игра престолов", подтвердила свои отношения с новым бойфрендом, британским аристократом Перегрином Пирсоном. Несколькими месяцами ранее Софи сообщила, что разводится с певцом Джо Джонасом. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя актриса, которая находится в процессе развода со своим бывшим мужем Джо Джонасом, была замечена страстно целующейся с наследником медиа-империи, чья семья имеет собственный капитал более 224 миллионов фунтов стерлингов. Инсайдеры рассказали, что Перегрин и Софи гуляли вместе, много болтали и смеялись. И им явно было очень комфортно вместе.

Софи Тернер и Перегрин Пирсон

Софи и Перегрин Пирсон, которого друзья называют Перри, впервые были замечены целующимися во время прогулки в октябре во Франции во время чемпионата мира по футболу, что вызвало слухи о том, что она уже нашла нового бойфренда после разрыва с 34-летним певцом Jonas Brother Джо Джонасом.

Перегрин Пирсон — старший сын и наследник Майкла Пирсона, 4-го виконта Каудрея, бывшего кинопродюсера, владеющего значительной частью медиаимперии Пирсона.

Говорят, что состояние Софи составляет 10 миллионов фунтов стерлингов, но это меркнет по сравнению с семейным состоянием Перегрина.

Софи Тернер подтвердила свои отношения со своим бойфрендом, британским аристократом Перегрином Пирсоном, когда на этой неделе они снова вышли в свет вместе. Пара гуляла по Лондону, обнимаясь и целуясь.

Софи Тернер и Перегрин Пирсон

У Софи и Джо две дочери – трехлетняя Уилла и Дельфина, которой исполнилось 16 месяцев. Пара подала на развод в сентябре и пара наконец достигла соглашения о временной опеке.

29-летний Перегрин также недавно пережил расставание с крестницей короля Чарльза, принцессой Греции и Дании Марией-Олимпией. Принцесса сейчас, по слухам, встречается с наследником датского престола.

Перегрин Пирсон и принцесса Мария-Олимпия Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о Перегрине Пирсоне. Пирсон известен, как один из самых завидных холостяков Великобритании. Он не слишком публичная личность и занимается обустройством своего семейного поместья, которое он хочет превратить в культурный центр.