Софи Тернер закрутила роман с одним из самых завидных холостяков Великобритании – СМИ

До Софи Перегрин встречался с принцессой Греции и Дании Марией-Олимпией.

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Не успела 27-летняя актриса Софи Тернер уйти от своего мужа Джо Джонаса после четырех лет брака и наличия общих детей, как ей уже приписывают новый роман. И не с кем попало, а с аристократом, пишет The Sun.

Актрису заметили за поцелуем с 29-летним Перегрином Пирсоном, наследником 4-го виконта Каудрея. Только в сентябре он расстался с крестницей короля Чарльза III, принцессой Греции и Дании Марией-Олимпией, и сейчас опять оказался в числе самых завидных холостяков Великобритании. Более того, состояние семьи Пирсона – 224 миллиона фунтов стерлингов. Отец Перри владеет значительной частью медиа-империи Pearson и поместьем в Западном Суссексе площадью 16 500 акров, где находится поло-клуб Cowdray Park. Там в свое время любили играть принцы Уильям и Гарри.

Один из очевидцев, который видел Софи и Перегрина на вокзале Гар-дю-Нор, рассказал журналистам, что пара "много смеялась".

"Они вместе прибыли к месту встречи шофера за пределами станции. Похоже, они оба приехали на "Евростаре" из Лондона. Они стояли там несколько минут, много болтали и смеялись. Затем он снял шляпу и наклонился, чтобы поцеловать ее. После поцелуя они расстались", – сообщил инсайдер.

Перри, который живет в доме стоимостью пять миллионов фунтов стерлингов в Челси, Западный Лондон, приехал домой с чемоданом. На вопрос о поездке Перри в Париж с Софи мужчина в отеле ответил: "Он не хочет ничего комментировать".

Перегрин Пирсон с бывшей девушкой, принцессой Греции и Дании Марией-Олимпией

Тем временем Джо Джонаса видели, когда он гулял по Нью-Йорку с дочерьми: трехлетней Виллой и 15-месячной Дельфиной.

Музыкант подал на развод 1 сентября, заявив, что их брак "безвозвратно разрушен". По словам мужчины, Софи слишком любит вечеринки, а для него важен домашний уют. Без пяти минут бывшие супруги надеются, что их развод будет решен "любовно", и договорилась о разделе опеки.

С крестницей короля он начал встречаться в 2020 году, однако после того, как он не появился на ее дне рождения, поползли слухи, что у пары не все гладко.

Пока что ни Софи, ни ее новый предполагаемый бойфренд ничего не комментируют.

Ранее Фокус писал, что Приянка Чопра тяжело переживает развод Софи Тернер и Джо Джонаса. Индийская актриса замужем за братом Джо Ником.