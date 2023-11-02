Софі Тернер закрутила роман з одним із найзавидніших холостяків Великої Британії — ЗМІ

До Софі Перегрін зустрічався з принцесою Греції та Данії Марією-Олімпією.

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Не встигла 27-річна акторка Софі Тернер піти від свого чоловіка Джо Джонаса після чотирьох років шлюбу і наявності спільних дітей, як їй уже приписують новий роман. І не з ким попало, а з аристократом, пише The Sun.

Актрису помітили за поцілунком з 29-річним Перегріном Пірсоном, спадкоємцем 4-го віконта Каудрея. Тільки у вересні він розлучився з хрещеницею короля Чарльза III, принцесою Греції та Данії Марією-Олімпією, і зараз знову опинився серед найзавидніших холостяків Великої Британії. Ба більше, статки сім'ї Пірсона — 224 мільйони фунтів стерлінгів. Батько Перрі володіє значною частиною медіа-імперії Pearson і маєтком у Західному Суссексі площею 16 500 акрів, де розташований поло-клуб Cowdray Park. Там свого часу любили грати принци Вільям і Гаррі.

Один з очевидців, який бачив Софі та Перегріна на вокзалі Гар-дю-Нор, розповів журналістам, що пара "багато сміялася".

"Вони разом прибули до місця зустрічі шофера за межами станції. Схоже, вони обидва приїхали на "Євростарі" з Лондона. Вони стояли там кілька хвилин, багато базікали і сміялися. Потім він зняв капелюх і нахилився, щоб поцілувати її. Після поцілунку вони розлучилися", — повідомив інсайдер.

Перрі, який живе в будинку вартістю п'ять мільйонів фунтів стерлінгів у Челсі, Західний Лондон, приїхав додому з валізою. На запитання про поїздку Перрі в Париж із Софі чоловік у готелі відповів: "Він не хоче нічого коментувати".

Перегрін Пірсон із колишньою дівчиною, принцесою Греції та Данії Марією-Олімпією

Тим часом Джо Джонаса бачили, коли він гуляв Нью-Йорком із доньками: трирічною Віллою і 15-місячною Дельфіною.

Музикант подав на розлучення 1 вересня, заявивши, що їхній шлюб "безповоротно зруйнований". За словами чоловіка, Софі занадто любить вечірки, а для нього важливий домашній затишок. Без п'яти хвилин колишнє подружжя сподівається, що їхнє розлучення буде вирішене "любовно", і домовилося про розподіл опіки.

Із похресницею короля він почав зустрічатися 2020 року, проте після того, як він не з'явився на її дні народження, поповзли чутки, що в пари не все гладко.

Поки що ні Софі, ні її новий ймовірний бойфренд нічого не коментують.

Раніше Фокус писав, що Пріянка Чопра важко переживає розлучення Софі Тернер і Джо Джонаса. Індійська актриса одружена з братом Джо Ніком.