Джо Джонас прокоментував причини розлучення із Софі Тернер

Музикант звернувся з проханням до своїх шанувальників.

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34-річний американський співак Джо Джонас відреагував на розлучення з 27-річною британською акторкою Софі Тернер. Про це пише Independent.

Старший брат Ніка Джонаса відповів на припущення про причини його розлучення із зіркою "Гри престолів" під час концерту Jonas Brothers. Напередодні Джонас подав на розлучення з Тернер після чотирьох років шлюбу.

Як відомо, у заяві про розлучення зазначено, що "шлюб між сторонами безповоротно розірваний".

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Стало відомо, що вплинуло на розлучення Софі Тернер і Джо Джонаса

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Джо Джонас та Софі Тернер Фото: joejonas

Співак зізнався, що "це був важкий тиждень", відколи вперше стало відомо про їхнє розлучення, під час недавнього шоу Jonas Brothers на стадіоні "Доджерс" у Лос-Анджелесі.

Щоб відповісти на негативну реакцію, яку він отримав у соціальних мережах, Джонас також закликав шанувальників не вірити нічому про їхні стосунки, "якщо ви не чуєте цього з цих вуст".

"Це був важкий тиждень. Я просто хочу сказати, якщо ви не почуєте це з цих вуст, не вірте. Гаразд?" — попросив музикант.

"Дякую всім за любов і підтримку. Я і моя родина любимо вас, друзі", — додав екскоханий Софі Тернер.

Джо Джонас та Софі Тернер Фото: Getty Images

На тлі повідомлень про те, що їхній шлюб розпався через різний спосіб життя Джонаса та Тернер, наступного дня колишня пара виступила зі спільною заявою, уточнивши, що їхнє рішення розлучитися "після чотирьох чудових років" було взаємним і дружнім.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі привітала Софі Тернер з розлученням.

Також Фокус писав про ще одну ймовірну причину розлучення Софі Тернер та Джо Джонаса.