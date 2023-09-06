Стало відомо, що вплинуло на розлучення Софі Тернер і Джо Джонаса

Вечірки акторки, як повідомляється, могли вплинути на рішення музиканта розлучитися з нею.

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Ймовірна схильність 27-річної британської акторки Софі Тернер до нічного життя і гучних вечірок, як повідомляється, могла вплинути на те, що її чоловік, 34-річний американський співак Джо Джонаса, вирішив подати на розлучення. Про це пише PageSix.

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"Вона любить вечірки, а йому подобається залишатися вдома. У них дуже різні способи життя", — повідомило джерело незабаром після того, як фронтмен Jonas Brothers офіційно зажадав розірвати чотирирічний шлюб зіркової пари.

Відомо, що Джонас подав заяву в Майамі, заявивши, що його союз із зіркою "Гри престолів" безповоротно розірваний. Крім того, музикант найняв відомого адвоката Тома Сессера, який, як відомо, займався розлученням Тайгера Вудса.

У заяві артиста йдеться про те, що, хоча дві його доньки від Тернер — трирічна Вілла і однорічна, ім'я якої вони ще не назвали — проживають здебільшого з ним, він хоче "розділеної батьківської опіки" після розставання.

Софі Тернер і Джо Джонас Фото: Instagram @sophiet

За умовами шлюбного контракту пари, Джонас "збереже всі свої гонорари від музики", а Тернер — гроші, які вона заробила на "Грі престолів" і "будь-які залишки її акторської кар'єри".

Що стосується їхньої власності, то будь-які будинки, отримані до того, як вони зв'язали себе узами, залишаться у законного власника.

Нагадаємо, Софі та Джо почали зустрічатися 2016 року, а через три роки таємно одружилися в Лас-Вегасі. Через місяць пара зіграла розкішне весілля на півдні Франції, на якому були присутні їхні родичі та зіркові друзі. За рік у акторки і музиканта народилася дочка Вілла, а в липні 2022 року батьки подарували їй сестру.

Також Фокус писав про те, що відомо про розлучення Софі Тернер і Джо Джонаса.