Стало известно, что повлияло на развод Софи Тернер и Джо Джонаса

Вечеринки актрисы, как сообщается, могли повлиять на решение музыканта развестись с ней.

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Предполагаемая склонность 27-летней британской актрисы Софи Тернер к ночной жизни и шумным вечеринкам, как сообщается, могла повлиять на то, что ее муж, 34-летний американский певец Джо Джонаса, решил подать на развод. Об этом пишет PageSix.

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"Она любит вечеринки, а ему нравится оставаться дома. У них очень разные образы жизни", — сообщил источник вскоре после того, как фронтмен Jonas Brothers официально потребовал расторгнуть четырехлетний брак звездной пары.

Известно, что Джонас подал заявление в Майами, заявив, что его союз со звездой "Игры престолов" безвозвратно разорван. Кроме того, музыкант нанял известного адвоката Тома Сэссера, который, как известно, занимался разводом Тайгера Вудса.

В заявлении артиста говорится, что, хотя две его дочери от Тернер — трехлетняя Уилла и годовалая, имя которой они еще не назвали — проживают в основном с ним, он хочет "разделенной родительской опеки" после расставания.

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Instagram @sophiet

По условиям брачного контракта пары, Джонас "сохранит все свои гонорары от музыки", а Тернер — деньги, которые она заработала на "Игре престолов" и "любые остатки ее актерской карьеры".

Что касается их собственности, то любые дома, полученные до того, как они связали себя узами, останутся у законного владельца.

Напомним, Софи и Джо начали встречаться в 2016 году, а спустя три года тайно поженились в Лас-Вегасе. Через месяц пара сыграла роскошную свадьбу на юге Франции, на которой присутствовали их родственники и звездные друзья. Через год у актрисы и музыканта родилась дочь Уилла, а в июле 2022 родители подарили ей сестру.

Также Фокус писал о том, что известно о разводе Софи Тернер и Джо Джонаса.