Емілі Ратаковскі привітала Софі Тернер з розлученням

Акторка Софі Тернер та співак Джо Джонас напередодні оголосили про розрив після чотирьох років шлюбу.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі привітала з розлученням акторку Софі Тернер.

Після того, як 27-річна британська акторка Софі Тернер і 34-річний американський музикант Джо Джонас підтвердили своє розлучення, Емілі Ратаковскі відверто подумала про розлучення до 30 років.

Зірка подіумів вийшла заміж за продюсера Себастьяна Бер-МакКларда у 2018 році, і вони разом стали батьками сина Сильвестра до розлучення в липні 2022 року — через місяць після того, як їй виповнився 31 рік.

Тепер Емілі розповіла, що, на її думку, "немає нічого кращого", ніж бути розлученою в 30 років, тому що у неї попереду "все життя", щоб зрозуміти, чого вона хоче.

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Коментарі моделі, судячи з усього, були реакцією на те, що Софі Тернер підтвердила, що розлучилася зі своїм чоловіком, за кілька годин до цього.

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Джо Джонас та Софі Тернер Фото: Getty Images

Висловлюючи свою підтримку жінкам, які переживають розлучення у віці 20 років, Емілі сказала: "Схоже, що багато жінок розлучаються, не доживши до 30 років".

"Як хтось, хто одружився у 26 років, був розлучений трохи більше року тому, у 32 роки я маю вам сказати, я не думаю, що є щось краще. Мої вітання! Мої вітання" — сказала Емілі Ратаковскі.

Емілі Ратаковскі з колишнім чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі провела час із сином у селі.

Також Фокус писав про ймовірну причину розлучення Софі Тернер та Джо Джонаса.