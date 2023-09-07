Эмили Ратаковски поздравила Софи Тернер с разводом

Актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас накануне объявили о разрыве после четырех лет брака.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски поздравила с разводом актрису Софи Тернер.

После того, как 27-летняя британская актриса Софи Тернер и 34-летний американский музыкант Джо Джонас подтвердили свой развод, Эмили Ратаковски откровенно подумала о разводе до 30 лет.

Звезда подиумов вышла замуж за продюсера Себастьяна Бер-МакКларда в 2018 году, и они вместе стали родителями сына Сильвестра до развода в июле 2022 года — через месяц после того, как ей исполнился 31 год.

Теперь Эмили рассказала, что, по ее мнению, "нет ничего лучше", чем быть разведенной в 30 лет, потому что у нее впереди "вся жизнь", чтобы понять, чего она хочет.

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Софи Тернер и Джо Джонас разводятся после 4 лет брака: что известно

Комментарии модели, судя по всему, были реакцией на то, что Софи Тернер подтвердила, что развелась со своим мужем, за несколько часов до этого.

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Джо Джонас и Софи Тернер Фото: Getty Images

Выражая свою поддержку женщинам, которые переживают развод в возрасте 20 лет, Эмили сказала: "Похоже, что многие женщины разводятся, не дожив до 30 лет".

"Как кто-то, кто женился в 26 лет, был разведен чуть больше года назад, в 32 года я должна вам сказать, я не думаю, что есть что-то лучше. Мои поздравления! Мои поздравления" — сказала Эмили Ратаковски.

Эмили Ратаковски с бывшим мужем Фото: Getty Images

Напомним, Эмили Ратаковски провела время с сыном в деревне.

Также Фокус писал о вероятной причине развода Софи Тернер и Джо Джонаса.