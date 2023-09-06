Брак Софи Тернер и Джо Джонаса вероятно распался, потому что Джо не хотел жить в Британии

Звезда "Игры престолов" разводится со своим знаменитым мужем после четырех лет брака и журналисты гадают, что могло стать причиной разрыва.

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На днях стало известно, что актриса Софи Тернер и ее муж-музыкант Джо Джонас разводятся. Пара прожила в браке четыре года и воспитывает двоих детей. Их союз казался крепким, так что сейчас журналисты таблоидов пытаются выяснить, что стало причиной их расставания. Об этом пишет Daily Mail.

Одной из причин может быть желание Софи Тернер вернуться в Великобританию. Говорят, что 27-летняя актриса "Игры престолов" ранее говорила в интервью, что ее 34-летний супруг не хочет жить в Англии.

Фото: Getty Images

Актриса, родившаяся в Нортгемптоне и выросшая недалеко от Лимингтон-Спа, сказала, что отчаянно хочет вернуться к своей семье и чтобы их дети получили такое же образование, как и она.

Она рассказала в интервью, что очень скучает по Англии и пытается Джо переехать вместе с ней.

"Мне очень нравится жить в Америке, но для моего психического здоровья мне нужно быть рядом с друзьями и семьей. А также для моей дочери – я бы хотела, чтобы она получила образование там. В идеале конечным пунктом назначения была бы Англия, но убедить Джо нелегко. Дом моих родителей — воплощение английской сельской жизни: лошади, овцы, коровы…", — с любовью рассказывала Софи.

В этом году Софи провела некоторое время в Великобритании, снимая драму ITV, основанную на истории печально известной британской похитительнице драгоценностей Джоан Хэннингтон.

Это означало, что Джо в одиночку воспитывал своих двух маленьких дочерей, даже когда он гастролировал со своими братьями Ником и Кевином Джонасами в составе The Jonas Brothers.

Актриса, дебютировавшая в роли Сансы Старк в "Игре престолов", долгое время страдала расстройством пищевого поведения, и ей пришлось обратиться к терапевту.

Она по-прежнему регулярно ходит на терапию и говорит, что у нее все еще бывают дни, когда она испытывает стресс и беспокойство и обращается за поддержкой к своей семье.

Софи и Джо не видели вместе на публике уже несколько месяцев, и, по-видимому, последний раз их выходили в свет, как пара в апреле, когда их видели на вечеринке в Лондоне, где Джонас выступал диджеем.

И Джо, и Софи продолжали посещать публичные мероприятия как пара в начале этого года, но музыканта часто видели на публике без обручального кольца.

Фото: Instagram @sophiet

Напомним, Джо Джонас и Софи Тернер начали встречаться в 2016 году после того, как их познакомили общие друзья, а год спустя обручились.

Они поженились через два года после помолвки, проведя две церемонии — первую, частную, интимную, в Лас-Вегасе, а вторую, более грандиозную, в Париже.

Софи Тернер Фото: Instagram @sophiet

В июле 2020 года у них родилась дочь по имени Вилла.

Через два года после рождения Виллы у пары родилась вторая дочь, имя которой они публично не разглашают.

Однако, по данным таблоидов, их брак вовсе не был идеальным. Инсайдеры говорят, что именно Джо пытался спасти их брак, прежде чем подал на развод в качестве "последнего средства".

Софи Тернер предпочитала вечеринки, тогда как Джо Джонас был домоседом.

Супруги, скорее всего, не будут ссориться из-за денег во время развода, поскольку у них есть "железный брачный договор".

Джонас сохранит все свои гонорары от музыки, а Тернер сохранит деньги, которые она заработала за свою актерскую карьеру.

Оба сохранят за собой все имущество, приобретенное до брака, и им останется только разделить свой семейный дом. Единственное, что на данный момент неизвестно, это опекунство над детьми и размер алиментов.