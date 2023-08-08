Емілі Ратаковскі показала, як проводить час зі своїм сином у селі

Після розлучення акторка, модель і подкастерка стала більше часу проводити зі своєю дитиною.

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Емілі Ратаковскі показала 30 мільйонам своїх підписників, як насолоджується ідилічним заміським відпочинком зі своїм дворічним сином Слаєм. Про це пише Daily Mail.

32-річна модель, акторка і подкастерка High/Low With Emrata показала фото і відео своєї відпустки, яку вона проводить зі своїм сином Слаєм у селі.

Син Емілі Ратаковскі Фото: Instagram/emrata Емілі Ратаковскі з сином Фото: Instagram @emrata

Вона продемонструвала новий манікюр, фото з прогулянки, зібрану ожину і навіть відео зустрічі зі стадом корів, від чого Слай був явно в захваті.

Емілі не пояснила, де проводить час, але її син на фото одягнений у зелену шапку з написом "Ірландія", що натякає на її можливе місцезнаходження.

Ратаковскі, яка подала на розлучення з колишнім чоловіком Себастьяном Беаром-МакКлардом майже рік тому, мала відпочилий і щасливий вигляд.

Емілі Ратаковскі

Ратаковскі часто обговорює материнство у своїй популярній серії подкастів, а іноді й розповідає про своє особисте життя.

Після розлучення, яке, за чутками, спровокували численні зради її чоловіка, Емілі Ратаковскі стала часто ходити на побачення. Але жодне з них не закінчилося серйозними стосунками.

Вона зустрічалася з коміком Еріком Андре, актором Пітом Девідсоном і виконавцем Гаррі Стайлзом.

У червні вона ходила на побачення з діджеєм Ораціо Ріспо, коли була в Нью-Йорку, але ніяк не коментувала їхніх стосунків. Тож неясно, чи зустрічаються вони зараз.

А літо Емілі Ратаковскі проводить зі своїм сином, подорожуючи Європою. Так, нещодавно вона публікувала фото з Франції, де вона з малюком Сильвестром (Слаєм) побувала на лавандових полях.

Не забуває Емілі і про світське життя, хоч і відвідує вечірки та покази куди рідше, ніж раніше. Так, нещодавно вона побувала на показі Jacquemus, який проходив у Версальському палаці. Моделі йшли подіумом, демонструючи нову колекцію під назвою Le Chouchou. А глядачі, серед яких була й Емілі Ратаковскі, спостерігали за шоу з човнів.