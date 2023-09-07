Відчувала себе в пастці: названо ще одну причину розлучення Софі Тернер і Джо Джонаса

Друзі актриси кажуть, що вона шкодує про те, що занадто рано вийшла заміж і народила дітей.

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27-річна Софі Тернер, зірка серіалу "Гра престолів", почувалася "спійманою в пастку свого шлюбу з Джо Джонасом" і хоче знову пережити свою молодість. Тоді як Джо хоче спокійного життя. Тому вона і хоче розлучитися, про це розповіли друзі актриси, пише Daily Mail.

За словами інсайдерів, Софі Тернер шкодувала про те, що "проґавила" свої молоді, безтурботні роки, а замість цього вийшла заміж і народила дітей.

Фото: Getty Images

34-річний Джо офіційно подав на розлучення з 27-річною дружиною Софі після чотирьох років шлюбу, маючи документи, які підтверджують, що їхні стосунки "безповоротно розірвані".

Друг Софі, який побажав залишитися невідомим, розповів, що у пари почалися проблеми минулого Різдва і що вона розлучилася з Джо на початку цього літа, провівши наступні місяці на вечірках зі шкільними друзями у Великій Британії або на відпочинку з ними в Європі.

Софі Тернер і Джо Джонас Фото: Getty Images

Акторка виглядала у піднесеному настрої, розважаючись усю ніч безперервно в аркадному барі Dropshot Digbeth у Бірмінгемі, де вона знімала свій майбутній серіал ITV "Джоан".

Вважається, що це була вечірка з нагоди завершення серіалу, над яким Софі працювала в Британії з травня. І актриса виглядала дуже щасливою, насолоджуючись коктейлями за 6,50 фунтів.

Намагаючись врятувати шлюб, Джо влітку приїхав до Великої Британії з двома дітьми і провів час у Ворикширі, де виросла Софі.

Але, не зумівши подолати розбіжності, він повернувся до США зі своїми дітьми, які жили з ним після розколу.

Подруга розповіла: "Софі здається, що вона тільки зараз усвідомлює, яке насправді її життя і реальність. Вона прославилася в дуже молодому віці, потім вийшла заміж і народила дітей у молодому віці. У неї просто не було періоду безтурботної юності, вечірок з друзями і всього подібного".

Софі Тернер і Джо Джонас Фото: joejonas

"Вона відчуває, що її життя зупинилося після "Гри престолів". Відтоді як з'явилися діти, вона почувається в пастці. Вона єдина людина в її дружній компанії, хто вже одружений і має двох дітей", — продовжила подруга Софі.

За її словами, тепер Софі хоче надолужити згаяний у молодості час. А Джо вже хоче затишку домашнього вогнища, тож прагнення його дружини пожити для себе він не поділяє.

До того ж він хоче ще одну дитину, а Софі Тернер категорично проти цього.

У середу Джо і Софі підтвердили, що збираються розлучитися, опублікувавши спільну заяву, в якій вони повідомили, що це "одноголосне рішення".

У заяві, опублікованій в Instagram Софі, йдеться: "Після чотирьох чудових років шлюбу ми дійшли обопільної згоди розірвати наш шлюб полюбовно. Існує багато припущень про те, чому, але насправді це одностайне рішення, і ми щиро сподіваємося, що всі поважатимуть наші побажання про конфіденційність для нас і наших дітей".

Раніше таблоїди називали ще одну ймовірну причину розлучення Софі Тернер і Джо Джонаса. Софі хоче повернутися до Великої Британії, а її чоловік не збирається залишати США.