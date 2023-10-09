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Стиль життя

Пріянка Чопра важко переживає розлучення Софі Тернер та Джо Джонаса

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Фото: Getty Images | Пріянка Чопра

Старший брат чоловіка акторки та його кохана оголосили про розлучення на початку осені 2023 року.

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41-річна індійська акторка Пріянка Чопра по-особливому переживає розлучення Софі Тернер, 27, та Джо Джонаса, 34. Про це пише Life & Style.

"Софі та Джо тримали багатьох своїх друзів подалі, але деякі з них потрапили в центр цієї халепи", — сказав інсайдер видання.

Повідомляється, що дружині меншого брата Джо Джонаса важко орієнтуватися в напруженій ситуації.

"Вона та Софі були дуже близькі", — розповідає джерело.

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Джо Джонас прокоментував причини розлучення із Софі Тернер

"Колись Софі думала, що вони з Джо переїдуть до Лондона, а також Нік і Пріянка", — додає інсайдер.

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Колишня зірка Боллівуду любить Софі Тернер та її дітей і не хоче робити нічого, щоб поставити під загрозу їхню присутність у її житті.

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Джо Джонас та Софі Тернер
Фото: Getty Images

В інтерв’ю Elle у 2019 році, незадовго до того, як Софі та Джо одружилися, акторка "Цитаделі" сказала: "У мене ніколи не було сестри, тому дуже приємно мати Даніель і Софі, і просто успадкувати сім’ю за довіреністю".

"Софі надзвичайно талановита, надзвичайно смішна, і нам дуже весело, коли ми гуляємо разом", — продовжила Пріянка.

Джо Джонас та Софі Тернер одружилися у 2019 році та виховують двох спільних доньок. Проте у 2023 зіркова пара оголосила про розлучення.

Тим часом Пріянка Чопра та Нік Джонас виховують однорічну доньку Малті Мері. Вони одружилися у 2018 році.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Fullscreen
Пріянка Чопра та Нік Джонас
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Софі Тернер уперше зʼявилася на публіці після новин про розлучення з Джо Джонасом.

Також Фокус писав про імʼя меншої доньки Софі Тернер та Джо Джонаса.