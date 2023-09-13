Софі Тернер помітили вперше після новин про розлучення з Джо Джонасом (фото)

Тиждень тому колишня зіркова пара опублікувала спільну заяву про те, що їхнє рішення розлучитися було обопільним і дружнім.

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27-річна британська акторка Софі Тернер була помічена вперше після новин про розлучення з чоловіком Джо Джонасом. Про це пише PageSix.

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Зірку серіалу "Гра престолів" сфотографували з яскравим макіяжем і короткою платиновою перукою на зйомках майбутнього серіалу ITVX "Жоан", зйомки якого наразі проходять в Іспанії.

На знімках Тернер, яка грає сумнозвісну британську злодійку коштовностей Джоан Геннінгтон, була помічена під час короткої перерви на перекур у кам'янистій місцевості на відкритому повітрі.

Мама двох дітей носила шльопанці Adidas, сірі шорти і чорну майку, з-під якої на спині виднілося велике тимчасове татуювання. Тернер тримала в одній руці свій мобільний телефон із чохлом у стилі "Історії іграшок". Цей аксесуар, можливо, має для неї особливе значення, оскільки 2018 року вона і 34-річний музикант Джо Джонас зробили однакові татуювання у вигляді знаменитої крилатої фрази Базза Лайтера "До нескінченності і за її межами".

Тернер помітили вперше відтоді, як вона та учасник гурту Jonas Brothers оголосили, що розлучаються. Колишня пара виступила зі спільною заявою в Instagram, уточнивши, що їхнє рішення розлучитися "після чотирьох чудових років" було взаємним і дружнім.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі привітала Софі Тернер із розлученням.

Також Фокус писав про ще одну ймовірну причину розлучення Софі Тернер і Джо Джонаса.