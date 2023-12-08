Софі Тернер підтвердила роман із багатим британським аристократом

Зірка серіалу "Гра престолів" підтвердила свій роман з аристократом і спадкоємцем медіа-імперії Перегріном Пірсоном, якого називають "найзавиднішим холостяком Британії".

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Софі Тернер, зірка серіалу "Гра престолів", підтвердила свої стосунки з новим бойфрендом, британським аристократом Перегріном Пірсоном. Кількома місяцями раніше Софі повідомила, що розлучається зі співаком Джо Джонасом. Про це пише Daily Mail.

27-річну акторку, яка перебуває в процесі розлучення зі своїм колишнім чоловіком Джо Джонасом, помітили, як вона пристрасно цілується зі спадкоємцем медіа-імперії, чия сім'я має власний капітал понад 224 мільйони фунтів стерлінгів. Інсайдери розповіли, що Перегрін і Софі гуляли разом, багато розмовляли і сміялися. І їм явно було дуже комфортно разом.

Софі Тернер і Перегрін Пірсон

Софі і Перегрін Пірсон, якого друзі називають Перрі, вперше були помічені за поцілунками під час прогулянки в жовтні у Франції під час чемпіонату світу з футболу, що викликало чутки про те, що вона вже знайшла нового бойфренда після розриву з 34-річним співаком Jonas Brother Джо Джонасом.

Перегрін Пірсон — старший син і спадкоємець Майкла Пірсона, 4-го віконта Каудрея, колишнього кінопродюсера, який володіє значною частиною медіаімперії Пірсона.

Кажуть, що статки Софі становлять 10 мільйонів фунтів стерлінгів, але це тьмяніє порівняно з сімейними статками Перегріна.

Софі Тернер підтвердила свої стосунки зі своїм бойфрендом, британським аристократом Перегріном Пірсоном, коли цього тижня вони знову вийшли у світ разом. Пара гуляла Лондоном, обіймаючись і цілуючись.

Софі Тернер і Перегрін Пірсон

У Софі та Джо дві доньки — трирічна Вілла і Дельфіна, якій виповнилося 16 місяців. Пара подала на розлучення у вересні і пара нарешті досягла угоди про тимчасову опіку.

29-річний Перегрін також нещодавно пережив розставання з хрещеницею короля Чарльза, принцесою Греції та Данії Марією-Олімпією. Принцеса зараз, за чутками, зустрічається зі спадкоємцем данського престолу.

Перегрін Пірсон і принцеса Марія-Олімпія Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Перегріна Пірсона. Пірсон відомий, як один із найзавидніших холостяків Великої Британії. Він не надто публічна особистість і займається облаштуванням свого сімейного маєтку, який він хоче перетворити на культурний центр.