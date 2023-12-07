Джошуа Джексон после скандального развода начал встречаться с Лупитой Нионго

Совсем недавно звезда сериала "Грань" развелся со своей женой Джоди Тернер-Смит.

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Джошуа Джексон и Лупита Нионго подтвердили свой роман. Пара начала встречаться тайно, так как Джошуа был в процессе скандального развода со своей супругой Джоди Тернер-Смит, а Нионго расставалась со своим бойфрендом. Но теперь источники подтверждают отношения актеров, а они стали выходить вместе в свет. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая возлюбленная Джошуа Джексона, актриса и модель Джоди Тернер-Смит подала на развод в октябре.

Джоди Тернер-Смит Фото: Getty Images

В том же месяце Лупита разорвала роман с телеведущим Селемой Масекелой и обвинила его в "обмане".

А уже на этой неделе Джексона и Нионго видели вместе на романтической прогулке в национальном парке Джошуа-Три, расположенному в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния.

Лупита Нионго и Джошуа Джексон на прогулке

Джошуа-Три — это национальный парк в пустыне в Южной Калифорнии, которую любят звезды первой величины, в том числе Бейонсе и Майли Сайрус.

Фотографии пары появились через несколько часов после того, как источники сообщили, что они на самом деле встречаются.

Впервые о романе знаменитостей заговорили в октябре, когда вместе посетили концерт Жанель Монэ. Но тогда инсайдеры говорили, что Джошуа и Нионго связывает "только дружба".

Лупита Нионго Фото: Getty Images

"Их отношения постепенно переросли в роман. Они долгое время были замечательными друзьями, и Джош не хотел это портить. Но поскольку они все больше и больше общались и переживали свои расставания, совместная работа над этим добавила еще один уровень их дружбе. Теперь это физические отношения. Они пара", — сообщил инсайдер.

Напомним, ранее стало известно, что Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит расстались. На развод подала именно Джоди. Причиной развода пара назвала "непримиримые разногласия".

Джоди Тернер-Смит и Джошуа Джексон прожили в браке четыре года. В 2020-м них родилась дочь Джуно Роуз Дайана Джексон, имя которой стало известно только после того, как журналисты ознакомились с документами по разводу.

Ранее Джексон встречался с Дианой Крюгер и даже сделал ей предложение, но актриса бросила его после 10 лет отношений. Теперь она в отношениях с актером Норманом Ридусом.