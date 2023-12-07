Джошуа Джексон після скандального розлучення почав зустрічатися з Лупітою Ніонго

Зовсім недавно зірка серіалу "Грань" розлучився зі своєю дружиною Джоді Тернер-Сміт.

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Джошуа Джексон і Лупіта Ніонго підтвердили свій роман. Пара почала зустрічатися таємно, оскільки Джошуа був у процесі скандального розлучення зі своєю дружиною Джоді Тернер-Сміт, а Ніонго розлучалася зі своїм бойфрендом. Але тепер джерела підтверджують стосунки акторів, а вони стали виходити разом у світ. Про це пише Daily Mail.

Колишня кохана Джошуа Джексона, акторка і модель Джоді Тернер-Сміт подала на розлучення в жовтні.

Джоді Тернер-Сміт Фото: Getty Images

Того ж місяця Лупіта розірвала роман із телеведучим Селемою Масекелою і звинуватила його в "обмані".

А вже цього тижня Джексона і Ніонго бачили разом на романтичній прогулянці в національному парку Джошуа-Трі, розташованому в окрузі Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія.

Лупіта Ніонго і Джошуа Джексон на прогулянці

Джошуа-Трі — це національний парк у пустелі в Південній Каліфорнії, яку люблять зірки першої величини, зокрема Бейонсе і Майлі Сайрус.

Фотографії пари з'явилися через кілька годин після того, як джерела повідомили, що вони насправді зустрічаються.

Уперше про роман знаменитостей заговорили в жовтні, коли разом відвідали концерт Жанель Моне. Але тоді інсайдери говорили, що Джошуа і Ніонго пов'язує "тільки дружба".

Лупіта Ніонго Фото: Getty Images

"Їхні стосунки поступово переросли в роман. Вони довгий час були чудовими друзями, і Джош не хотів це псувати. Але оскільки вони все більше і більше спілкувалися і переживали свої розставання, спільна робота над цим додала ще один рівень їхній дружбі. Тепер це фізичні стосунки. Вони пара", — повідомив інсайдер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джошуа Джексон і Джоді Тернер-Сміт розлучилися. На розлучення подала саме Джоді. Причиною розлучення пара назвала "непримиренні розбіжності".

Джоді Тернер-Сміт і Джошуа Джексон прожили в шлюбі чотири роки. У 2020-му в них народилася донька Джуно Роуз Дайана Джексон, ім'я якої стало відоме тільки після того, як журналісти ознайомилися з документами щодо розлучення.

Раніше Джексон зустрічався з Діаною Крюгер і навіть освідчився їй, але актриса кинула його після 10 років стосунків. Тепер вона у стосунках з актором Норманом Рідусом.