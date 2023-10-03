Джошуа Джексон і Джоді Тернер-Сміт оголосили про розлучення під час Тижня моди в Парижі

Розлучення акторів стало черговим у низці розставань селебріті за цей рік.

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Британська акторка Джоді Тернер-Сміт, зірка серіалу "Справжня кров" і "Останній корабель", розлучається зі своїм чоловіком, відомим канадським актором Джошуа Джексоном, зіркою серіалів "Бухта Доусона" і "Грань". Про їхнє розставання, чергове в низці розлучень селебріті цього року, стало відомо під час Тижня моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

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Джоді Тернер-Сміт і Джошуа Джексон прожили в шлюбі чотири роки. У 2020-му в них народилася донька, ім'я якої стало відоме тільки після того, як журналісти ознайомилися з документами щодо розлучення. Раніше в інтерв'ю пара називала її просто Джені, а тепер стало відомо, що повне ім'я малятка — Джуно Роуз Даяна Джексон.

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Джоді Тернер-Сміт і Джошуа Джексон Фото: Getty Images

Причиною розлучення пара назвала "непримиренні розбіжності". Уже відомо, що інтереси Джоді представляє відома Лора Вассер, яка раніше "розводила" Кім Кардаш'ян і Каньє Веста та інших знаменитостей. Вассер, яка представляла інтереси безлічі інших знаменитих клієнтів, вважається натхненням для створення персонажа Лори Дерн, адвоката зі шлюборозлучних процесів, у знаменитому фільмі Ноа Баумбаха "Шлюбна історія", який приніс їй премію "Оскар".

Джоді та Джошуа повідомили, що розлучилися ще 13 вересня. Але 22 вересня модель і актрису бачили на Тижні моди в Мілані з її діамантовою обручкою.

Офіційно пара подала на розлучення 2 жовтня. Коментатори відреагували дуже бурхливо.

"Ви, звичайно, обдурили нас, змусивши думати, що ви щаслива пара", — навіть поскаржився один із користувачів.

Плутанина стосовно стрімкого розлучення, можливо, пов'язана з тим, як Джоді демонструвала кохання до свого колишнього чоловіка Джошуа всього за один день до передбачуваної дати розставання.

Колишні закохані мали закоханий вигляд і навіть трималися за руки на фотографіях, зроблених 12 вересня під час Тижня моди в Нью-Йорку.

Відомо, що Джоді просить про спільну опіку над трирічною донькою і вимагає, щоб жодна зі сторін не виплачувала аліменти.

Джоді Тернер-Сміт Фото: Getty Images

Хоча Вассер відома своїми залізними шлюбними договорами, у Джоді і Джошуа, як повідомляється, не було такої угоди до того, як вона подала на розлучення.

Нагадаємо, Джоді Тернер-Сміт народилася в Британії в сім'ї вихідців з Ямайки. Моделлю її переконав стати музикантом Фаррелл Вільямс. Її акторська кар'єра складалася непогано, але після того, як Джоді взяли на роль Анни Болейн в історичній драмі — вибухнув грандіозний скандал, і зараз вона не знімається, вважаючи за краще продовжувати кар'єру моделі.

Джошуа Джексон народився в сім'ї канадця й американки, дебютував на екрані ще в дитинстві, знявшись у рекламі чипсів.

У списку його досягнень ролі в серіалах "Бухта Доусона", "Грань", "І всюди тліють пожежі", "Доктор Смерть", а також у фільмах "Жорстокі ігри", "Перевертні" та інших.

Прославився Джошуа і своїми романами. Він зустрічався з Кеті Голмс і Діаною Крюгер. Пара розлучилася після 10 років стосунків. А Діана після заявила, що "не вірить у шлюб". Зараз вона у стосунках із Норманом Рідусом.

Нагадаємо, раніше про розставання повідомила ще одна голлівудська пара, яка здавалася дуже закоханою: Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс. Вони розлучилися після 27 років шлюбу.