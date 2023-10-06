Рідкісний вихід разом: Діана Крюгер і Норман Рідус з'явилися на червоній доріжці

Діана і Норман ведуть доволі потайний спосіб життя і їх нечасто можна побачити разом на світських заходах.

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Діана Крюгер, зірка фільму "Безславні виродки", та її бойфренд Норман Рідус, зірка серіалу "Ходячі мерці", разом відвідали гала-концерт Ballet Fall Fashion Gala в Нью-Йорку. Їхній спільний вихід став приємною несподіванкою для шанувальників пари, адже вони нечасто відвідують світські заходи. Також їхній спільний вихід відбувся на тлі розлучення актора Джошуа Джексона. Діана і Джошуа зустрічалися понад 10 років, перш ніж вона кинула його. Про це пише Daily Mail.

Діана Крюгер та її наречений Норман Рідус, з яким вони разом уже п'ять років, нагадували елегантних нареченого і наречену під час відвідування гала-концерту осінньої моди New York City Ballet, що проходив у театрі Девіда Г. Коха в Лінкольн-центрі на Мангеттені в четвер у четвер.

Діана Крюгер і Норман Рідус Фото: Getty Images

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Моделі, що тримаються за руки і стали акторами, які оприлюднили свій роман у березні 2017 року, обидва знімалися у фільмах на балетну тематику.

47-річна німецька акторка грає вчительку російських танців Тетяну Волкову в біографічному фільмі Джеймса Нап'єра Робертсона "Джойка", прем'єра якого відбулася на кінофестивалі в Довіле у Франції 9 вересня.

У 54-річного уродженця Флориди є загадкова роль у спін-оффі "Джона Віка" Лена Вайзмана "Балерина", який вийде в кінотеатрах США і Великої Британії 7 червня 2024 року. У головних ролях фільму знялися Ана де Армас, Кіану Рівз, Єн МакШейн, Анжеліка Г'юстон, Гебріел Бірн і покійний Ленс Реддік.

Діана мала приголомшливий вигляд у білосніжній шовковій сукні з цікавою прикрасою на ліфі, а Рідус, який у серіалі про зомбі грає байкера і мисливця на зомбі, був незвично елегантним у чорному смокінгу і начищених туфлях.

Діана Крюгер і Норман Рідус

Пара виховує спільну доньку Нову, яка відсвяткує свій п'ятий день народження десь наприкінці жовтня або на початку листопада (її точний рік народження ніколи не розголошували публічно).

Але спочатку продюсер-ведучий "Поїздки з Норманом Рідусом" відсвяткує 13 жовтня 24-й день народження свого сина Мінгуса Люсьєна Рідуса, його сина від супермоделі Гелени Крістенсен.

Діана і Норман вперше зустрілися ще в грудні 2015 року, коли зображували закоханих на зйомках фільму Фаб'єн Берто "Небо".

На той час Крюгер ще зустрічалася з актором Джошуа Джексоном, але врешті-решт вони розлучилися в липні 2016 року.

А нещодавно стало відомо, що дружина Джошуа, британська акторка Джоді Тернер-Сміт подала з ним на розлучення після всього лише чотирьох років шлюбу. Пояснивши, що цей союз "перетворився на щось нездорове, що робить її нещасною".

Пара виховує маленьку доньку. І відомо, що Джошуа важко переживає розлучення. Інсайдери розповідали, що він сподівається на те, що його дружина змінить своє рішення.