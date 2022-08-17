Деми Мур показала фото в бикини во время отдыха в Греции

59-летняя актриса не прекращает восхищать поклонников своим внешним видом.

59-летняя актриса Деми Мур выглядит сногсшибательно. Недавно она опубликовала фото у себя в Instagram в крошечном розовом бикини во время прогулки на яхте вокруг греческих островов, чем в очередной раз восхитила фанатов. Стильный образ актриса дополнила солнцезащитными очками-авиаторами и ярко-желтой рубашкой на пуговицах.

"Впитываю лето" — подписала фото актриса.

Многие известные друзья Деми Мур, среди которых Рита Уилсон и Мэй Маск, прокомментировали фотографию знаменитости.

Компимент актрисе сделала жена ее бывшего мужа Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг.

"Тебе идет" — написала Хеминг.

А дочь Деми Мур Румер заявила, что восхищается своей знаменитой мамой.

"Ты такая красотка, мама, мой бог" — написала Румер.

Стоит отметить, что актриса не новичок, когда дело доходит до купальных костюмов. В июле она выпустила коллекцию купальников в коллаборации с Энди Свим, чтобы помочь зрелым женщинам чувствовать себя сексуальными и желанными.

Мур отмечала, что разработала коллекцию, чтобы изменить "идею о том, что мы становимся менее желанными, когда становимся старше".

По словам актрисы, годы не портят женщину, а придают ей особенную изюминку. Ведь женщина становится мудрее, знает себе цену и заслуживает любви точно так же, как и юные девушки.

В рекламной кампании купальников актриса позировала на лодке в полный рост, давая поклонникам возможность рассмотреть ее стройную фигуру.

Фокус ранее писал о том, что Деми Мур недавно подтвердила отношения с швейцарским шеф-поваром Даниэем Хаммом, который младше ее на 13 лет. По словам актрисы, разница в возрасте никак не мешает ей чувствовать себя по-настоящему счастливыми рядом с мужчиной своей мечты. Знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых можно было увидеть две тени, а затем и Мур с Хаммом. Мужчина целовал актрису в висок, а Деми улыбалась.

Журналистам мало известно о новом избраннике знаменитости. Судя по редким фото, шеф-повар владеет собственным веганским рестораном и часто балует свою возлюбленную низкокалорийными блюдами, зная, что она следит за фигурой.