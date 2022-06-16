Деми Мур официально подтвердила отношения с поваром, который младше ее на 13 лет (фото)

Опубликовав совместные фото в соцсетях, Мур показала всему миру, что снова влюблена и любима.

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59-летняя американская актриса Деми Мур впервые опубликовала в Instagram снимки со своим новым возлюбленным, 46-летним швейцарским поваром Даниэлем Хаммом, перестав скрывать мужчину от любопытных глаз. Если ранее таблоиды только догадывались о том, что у них отношения, то теперь Деми подтвержила это практически официально через соцсети.

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На снимках можно увидеть две тени, а затеми и Мур с Хаммом. Мужчина целует ее в в висок, а Деми улыбается.

Пару недель назад пару видели вместе на теннисном матче между Рафаэлем Надалем и Каспером Руудом. Тогда их запечатлели папарацци, а теперь Деми и сама поделилась снимками с матча в соцсети.

О новом избраннике актрисы известно немного. Даниэль владеет собственным веганским рестораном Eleven Madison Park, который получил пять звезд от The New York Times. Он часто устраивает для возлюбленной романтические вечера и балует ее изысканными и низкокалорийными блюдами, памятуя о том, как она следит за своей фигурой и внешностью.

Чем закончатся эти отношения, пока гадать рано. Деми уже три раза была замужем: за рок-музыкантом Фредди Муром, актерами Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером. В браке с Уиллисом она родила троих дочерей: Румер, Скаут и Таллулу. Несмотря на развод, бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения, а Деми подружилась с последней женой Уиллисса Эммой Хэминг, подарившей актеру еще двух девочек. Кстати, не так давно Мур призналась, что все еще скучает по бывшему мужу.

Недавно обе женщины. а также их пятеро дочерей сообщили о том, что у Брюса – афазия, из-за чего он завершает карьеру в кино.