Деми Мур сходила на теннис с новым бойфрендом

59-летняя актриса встречается с шеф-поваром Даниэлем Хаммом

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Деми Мур посетила престижный теннисный турнир в Париже – Открытый чемпионат Франции со своим новым бойфрендом: шеф-поваром Даниэлем Хаммом. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

59-летняя актриса сидела, прижавшись к Хамму, на трибунах, и держа на руках крохотного щенка чихуахуа.

[ + – ] Деми Мур и Даниэль Хамм Фото: Getty Images

Пара наслаждалась матчем между Рафаэлем Надалем и Каспером Руудом.

Про отношения пары известно немного. Только в апреле появилось известие о том, что Деми Мур нашла новую любовь. Даниэль Хамм младше ее на 13 лет, он родом из Швейцарии и владеет собственным веганским рестораном Eleven Madison Park, который получил пять звезд от The New York Times.

Источник близки к паре сообщает, что они очень счастливы вместе и Даниэль часто устраивает романтические вечера для своей девушки. А меню его ресторана явно прекрасно подходит актрисе, ведь она соблюдает строгую веганскую и сыроедческую диету.

Напомним, Деми Мур поддержала своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, который завершил актерскую карьеру в этом году, сообщив, что страдает от афазии, недуга, который вызывается повреждением головного мозга и влияет на способность говорить, писать и понимать сказанное.

Пара Деми и Брюс были в браке с 1987 года. Они поженились в отеле и казино Golden Nugget в Лас-Вегасе.

Пара воспитывала трех дочерей – Румер, Скаут и Таллулу. Но в 2000 пара рассталась. В браке с Эммой Хеминг у Уиллиса родились еще двое детей.

С 2005 по 2013 год Деми Мур была замужем за актером Эштоном Кутчером.