Деми Мур сходила на теннис с новым бойфрендом
59-летняя актриса встречается с шеф-поваром Даниэлем Хаммом
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Деми Мур посетила престижный теннисный турнир в Париже – Открытый чемпионат Франции со своим новым бойфрендом: шеф-поваром Даниэлем Хаммом. Об этом пишет Daily Mail.
59-летняя актриса сидела, прижавшись к Хамму, на трибунах, и держа на руках крохотного щенка чихуахуа.
Пара наслаждалась матчем между Рафаэлем Надалем и Каспером Руудом.
Про отношения пары известно немного. Только в апреле появилось известие о том, что Деми Мур нашла новую любовь. Даниэль Хамм младше ее на 13 лет, он родом из Швейцарии и владеет собственным веганским рестораном Eleven Madison Park, который получил пять звезд от The New York Times.
Источник близки к паре сообщает, что они очень счастливы вместе и Даниэль часто устраивает романтические вечера для своей девушки. А меню его ресторана явно прекрасно подходит актрисе, ведь она соблюдает строгую веганскую и сыроедческую диету.
Напомним, Деми Мур поддержала своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, который завершил актерскую карьеру в этом году, сообщив, что страдает от афазии, недуга, который вызывается повреждением головного мозга и влияет на способность говорить, писать и понимать сказанное.
Пара Деми и Брюс были в браке с 1987 года. Они поженились в отеле и казино Golden Nugget в Лас-Вегасе.
Пара воспитывала трех дочерей – Румер, Скаут и Таллулу. Но в 2000 пара рассталась. В браке с Эммой Хеминг у Уиллиса родились еще двое детей.
С 2005 по 2013 год Деми Мур была замужем за актером Эштоном Кутчером.