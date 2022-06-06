Демі Мур сходила на теніс із новим бойфрендом

59-річна актриса зустрічається з шеф-кухарем Даніелем Хаммом

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Демі Мур відвідала престижний тенісний турнір у Парижі — Відкритий чемпіонат Франції зі своїм новим бойфрендом: шеф-кухарем Даніелем Хаммом. Про це пише Daily Mail.

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59-річна актриса сиділа, притулившись до Хамма, на трибунах, і тримаючи на руках крихітне цуценя чихуахуа.

[ + – ] Демі Мур і Даніель Хамм Фото: Getty Images

Пара насолоджувалася матчем між Рафаелем Надалем та Каспером Руудом.

Про стосунки пари відомо небагато. Тільки у квітні з'явилася звістка про те, що Демі Мур знайшла нове кохання. Даніель Хамм молодший за неї на 13 років, він родом зі Швейцарії і володіє власним веганським рестораном Eleven Madison Park, який отримав п'ять зірок від The New York Times.

Близьке до пари джерело повідомляє, що вони дуже щасливі разом і Даніель часто влаштовує романтичні вечори для своєї дівчини. А меню його ресторану явно чудово підходить акторці, адже вона дотримується суворої веганської та сироїдської дієти.

Нагадаємо, Демі Мур підтримала свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який завершив акторську кар'єру цього року, повідомивши, що страждає на афазію, недугу, яка викликається пошкодженням головного мозку і впливає на здатність говорити, писати і розуміти сказане.

Пара Демі та Брюс були одружені з 1987 року. Вони одружилися в готелі та казино Golden Nugget у Лас-Вегасі.

Пара виховувала трьох дочок — Румер, Скаут і Таллулу. Але у 2000 пара розлучилася. У шлюбі з Еммою Хемінг у Вілліса народилися ще двоє дітей.

З 2005 по 2013 рік Демі Мур була одружена з актором Ештоном Кутчером.