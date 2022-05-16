Життя після діагнозу: папараці з'ясували, чим займається Брюс Вілліс, залишивши кіно

У актора діагностували серйозне захворювання півтора місяця тому, після чого він оголосив про завершення кар'єри.

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67-річний американський актор Брюс Вілліс, який завершив свою кар'єру в кіно через проблеми зі здоров'ям, звикає до життя поза камерами, проте залишається цікавим для папараці. Вони стежать за кожним кроком знаменитості та нещодавно застали його в італійському ресторані Divino в Лос-Анджелесі, де Брюс проводив час зі своїм другом на відкритому повітрі.

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Для походу в ресторанчик у районі Брентвуд він одягнув сіру сорочку поло, блакитні джинси та сірі кросівки. Обличчя актора вкривала невелика щетина, а образ доповнювали сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Вілліс в італійському ресторані на зустрічі з другом Фото: Backgrid

Окрім зустрічей із друзями, Вілліс більше часу приділяє своїй сім'ї. Його дружина Емма Гемінг поділилася в сторіс Instagram кадром, де він зображений зі своїми доньками — 10-річною Мейбл Рей і восьмирічною Евелін.

[ + – ] Брюс Вілліс із дочками Фото: Скриншот

Про діагноз "афазія" у Вілліса широка громадськість дізналася шість тижнів тому після того, як його родичі, у тому числі його дружина Емма, колишня дружина Демі Мур і всі п'ять дочок (зокрема троє народжених у шлюбі з Мур) опублікували спільну заяву, де розповіли про хворобу Брюса.

За їхніми словами, він "зазнавав деяких проблем зі здоров'ям, і нещодавно в нього діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності".

"У результаті цього та з великою увагою Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього означала. Це справді складний час для нашої родини, і ми дуже вдячні вам за ваше незмінну любов, співчуття та підтримку. Ми проходимо через це як міцна сім'я та хотіли залучити його шанувальників, тому що знаємо, як багато він означає для вас, як і ви для нього. Як завжди каже Брюс: "Живіть", — і разом ми плануємо зробити саме це", — написали рідні.

Лікарі визначають афазію як стан, який упливає на здатність людини спілкуватися, може вплинути на мовлення, а також на те, як він пише та розуміє як усне, так і письмове мовлення.

Причини афазії можуть бути різними: наслідки травми голови, інсульту, або ж це провісник пухлини головного мозку чи хвороби Альцгеймера. Пацієнтів, які живуть із цим захворюванням, зазвичай лікують за допомогою логопеда та навчають способам невербального спілкування.

Нагадаємо, Брюс Вілліс, передбачаючи непрості часи для своєї сім'ї, розпродав елітну нерухомість на $65 млн.