Брюс Вілліс остаточно йде з кіно

Раніше в актора виявили тяжку хворобу.

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"Міцний горішок" Брюс Вілліс більше не буде зніматися в кіно. Це пов'язано з виявленою в нього хворобою афазією. Про це розповіли в соцмережах його рідні люди.

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67-річний актор наразі знімається в малобюджетних фільмах-бойовиках, аби заробити на лікування хвороби, що спричиняє ураження мозку, коли людина не може читати, писати, говорити, і, що не менш важливо для актора, запам'ятовувати слова для зйомок.

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Про проблеми з пам'яттю в голлівудського актора повідомлялося ще в середині березня 2022 року, а перші чутки про це почали ширитися ще в 2015 році.

Остаточно підтвердили домисли рідні люди Брюса Вілліса — теперішня дружина Емма Хемінг-Вільямс, колишня дружина Демі Мур і доньки "міцного горішка". Вони зізналися, що в актора справді діагностували страшну хворобу і він змушений покинути справу всього його життя — кіно.

"Унаслідок цього і з великою увагою Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього означала", — зазначено в постах рідних дівчат Брюса.

Як відомо, на зйомках фільму "Скло" актор навіть не посміхався, і його завжди супроводжував помічник, аби спрямовувати Вілліса під час ходьби.

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Раніше Фокус писав про привітання з 67-річчям Брюса Вілліса від його колишньої дружини Демі Мур. Модель подякувала чоловікові за їхню "змішану родину" та поділилася архівними знімками.