Брюс Уиллис окончательно уходит из кино

Ранее у актера обнаружили тяжелую болезнь.

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"Крепкий орешек" Брюс Уиллис больше не будет сниматься в кино. Это связано с выявленной у него болезнью афазией. Об этом рассказали в соцсетях его члены семьи.

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67-летний актер сейчас снимается в малобюджетных фильмах-боевиках, чтобы заработать на лечение болезни, что приводит к поражению мозга, когда человек не может читать, писать, говорить, и, что не менее важно для актера, запоминать слова для съемок.

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О проблемах с памятью у голливудского актера сообщалось еще в середине марта 2022 года, а первые слухи об этом ходили еще с 2015 года.

Окончательно подтвердили домыслы родные люди Брюса Уиллиса – нынешняя жена Эмма Хеминг-Уильямс, бывшая жена Деми Мур и дочери "крепкого орешка". Они признались, что у актера действительно диагностировали страшную болезнь и он вынужден покинуть дело всей его жизни — кино.

"Вследствие этого и с большим вниманием Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила", — говорится в постах родных девушек Брюса.

Как известно, на съемках последнего фильма "Стекло" актер даже не улыбался, и его всегда сопровождал помощник, чтобы правильно направлять Уиллиса во время ходьбы.

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Ранее Фокус писал о приветствии с 67-летием Брюса Уиллиса от его бывшей жены Деми Мур. Модель поблагодарила актера за их "смешанную семью" и поделилась архивными снимками.