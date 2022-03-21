Деми Мур поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения и поблагодарила за их "смешанную семью"

Актер отпраздновал свое 67-летие.

59-летняя американская актриса и модель Деми Мур поздравила своего бывшего мужа, 67-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса с днем рождения. В своем Instagram знаменитость выложила архивное фото с бывшим возлюбленным и подписала его: "Спасибо за нашу смешанную семью".

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[ + – ] Деми Мур поздравила бывшего мужа с днем рождения

Отметим, что звездная пара распалась еще в 2000 году после 13 лет отношений. От этого союза остались три дочери — 33-летняя Румер, 30-летняя Скаут и 28-летняя Таллула. Однако они хорошо ладят между собой и часто проводят вместе свободное время, даже с нынешней женой Брюса Уиллиса, Эммой Хемминг. Она, в свою очередь, также поздравила именинника, опубликовав видео с романтическими кадрами их пары.

[ + – ] Нынешняя жена Брюса Уиллиса поздравила его с днем рождения

Кроме трех дочерей от бывшей возлюбленной Деми Мур, у Брюса Уиллиса есть две дочери от британской актрисы и модели Эммы Хеминг, с которой они поженились в 2009 году.

[ + – ] Дочери Брюса Уиллиса от Эммы Хеминг

Ранее Фокус писал о том, что Брюс Уиллис теряет память и страдает деменцией. Он не может выучить слова для съемок. На съемочной площадке картины "Стекло" Брюс Уиллис не улыбался, и его всегда сопровождал помощник, чтобы направлять актера во время ходьбы.

Напомним, в мае 2021 года младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса вышла замуж за режиссера.