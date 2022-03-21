Демі Мур привітала Брюса Вілліса з днем народження та подякувала за їхню "змішану сім'ю"

Актор зустрів своє 67-річчя.

59-річна американська акторка та модель Демі Мур привітала свого колишнього чоловіка, 67-річного голлівудського актора Брюса Вілліса з днем народження. У своєму Instagram знаменитість виклала архівне фото з колишнім коханим та підписала його: "Дякую за нашу змішану сім'ю".

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[ + – ] Демі Мур привітала колишнього чоловіка з днем народження

Зазначимо, що зіркова пара розпалася ще у 2000 році після 13 років стосунків. Від цього союзу залишилися троє дочок — 33-річна Румер, 30-річна Скаут і 28-річна Таллула. Проте вони добре ладнають між собою і часто проводять разом вільний час, навіть з теперішньою дружиною Брюса Вілліса, Еммою Хемінг. Вона, у свою чергу також привітала іменинника, опублікувавши відео з романтичними кадрами їхньої пари.

[ + – ] Теперішня дружина Брюса Вілліса привітала його з днем народження

Крім трьох дочок від колишньої коханої Демі Мур, у Брюса Вілліса є також дві дочки від британської акторки та моделі Емми Хемінг, з якою вони одружилися у 2009 році.

[ + – ] Доньки Брюса Вілліса від Емми Хемінг

Раніше Фокус писав про те, що Брюс Вілліс втрачає пам'ять та страждає від деменції. Він не може вивчити слова для зйомок. На знімальному майданчику картини "Скло" Брюс Віліс не посміхався, і його завжди супроводжував помічник, щоб спрямовувати актора під час ходьби.

Нагадаємо, у травні 2021 молодша донька Демі Мур та Брюса Вілліса вийшла заміж за режисера.