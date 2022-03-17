Брюс Вілліс втрачає пам'ять, — ЗМІ

Перші чутки про проблеми зі здоров'ям актора з'явилися ще 2015 року.

66-річний голлівудський актор Брюс Вілліс, який останнім часом знімається в десятках малобюджетних фільмів, які з тріском провалюються в провалі, особливо не перебирає ролями, оскільки хоче заробити якомога більше грошей. Однією з причин такого трудоголізму західні таблоїди називають прогресуючу ранню втрату пам'яті "міцним горішком".

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Саме тому здоров'я актора й стало предметом підвищеної уваги в мережі.

За даними IMDB, у 2022 році колишній топактор знявся не менш ніж у 11 практично невідомих фільмах: "Фортеця 3", "Райське місто", "Білий слон", "Кімната проводів", "Виправні заходи", "Помри, як коханці", "Не в тому місці", "Фортеця: Снайперське око", "Вендетта", "День, щоб померти" та "Бензиновий провулок".

Популярний YouTube-канал Half in the Bag минулого місяця обговорював це явище у відеоролику під назвою "Фабрика фальшивих фільмів Брюса Вілліса", у якому торкався галузевих чуток про те, що Віллісу всі його репліки надиктовують через навушники.

"Десь я читав, що в Брюса Вілліса недоумство, тобто він не зовсім усвідомлює, що відбувається навколо нього", — написав один із користувачів під відео.

"Так, це правда, мій хлопець, я зняв із ним чотири фільми, тому я знаю з перших рук. Це сумна ситуація, коли така легенда як Брюс зникає прямо на ваших очах. Я бачив це, працюючи з ним останні кілька років", — відповів йому Метт Ескандарі, який зняв кілька недавніх фільмів Вілліса, включаючи "Жорстке вбивство", "Вижити вночі" та "Центр травм".

Відповідаючи іншому користувачеві, який сказав, що Вілліс "упав у немилість" після роботи з такими режисерами як Квентін Тарантіно, Браян Де Пальма та Вес Андерсон, Ескандарі прямо написав: "У нього недоумство".

[ + – ] Користувачі пишуть про те, що Брюс Вілліс використовує навушники під час зйомок

Журнал пліток ОК! уперше опублікував чутки про те, що Вілліс бореться з утратою пам'яті та проводить більше часу зі своєю сім'єю, ще в січні 2021 року.

Це сталося після того, як Вілліса вигнали з аптеки Лос-Анджелеса через те, що він прийшов без маски. Пізніше він вибачився, заявивши, що то була помилка. Проте інсайдери стверджують, що актор "просто забув" піднести бандану, що висіла на його шиї, до обличчя.

"Люди, близькі до Брюса, допомагали йому та намагалися зберегти таємницю", — кажуть вони. За їхніми словами, хоча формально в нього не було діагностовано раннє недоумство, "він вів особисту війну протягом кількох років".

Саме тому Вілліс намагався проводити більше часу зі своєю дружиною Еммою Гемінг Вілліс і їхніми маленькими дочками Мейбл і Евелін, а також загладити свою провину перед колишньою дружиною Демі Мур і їхніми дорослими дітьми Румер, Скаут і Таллулою.

"Сім'я Демі й Емми завжди забезпечувала Брюсу підтримку й турботу, які йому можуть знадобитися будь-якої миті. Сумно, що люди сміються над ним", – зазначають знайомі актора.

Щодо роботи, то вперше Вілліс почав використовувати навушники ще під час його бродвейського дебюту в "Мізері", а у 2019 році на зйомках фільму М. Найта Ш'ямалана "Скло" члени команди всіма силами допомагали йому запам'ятати репліки, роздруковуючи їх і стоячи з текстом за камерою, щоб він міг їх озвучити.

У більшості сцен у "Склі" Брюс був у каптурі, і його замінили дублером і двійником. На знімальному майданчику він не посміхався, і його завжди супроводжував помічник, щоб спрямовувати його під час ходьби.

"Гарна новина полягає в тому, що, хоч і існує реальна проблема страху недоумства, це значною мірою не вплинуло на його здатність працювати в Голлівуді. Все це завдяки новітнім технологіям і навушникам", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, у США оголосили номінантів на антипремію "Золота малина" за найгірші "досягнення" в галузі кінематографу у 2021 році. Найгіршим із найгірших, із погляду організаторів, у 2021 році вже став актор Брюс Вілліс – для нього створили окрему категорію "нагороди".