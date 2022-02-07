Найгірший із гірших: для Брюса Вілліса створили окрему категорію "Золотої малини"

На думку організаторів антипремії, усі 8 фільмів Вілліса у 2021 році були невдалими.

У США оголосили номінантів на антипремію "Золота малина" за найгірші "досягнення" в галузі кінематографу у 2021 році. Найгіршим із найгірших, з погляду організаторів, 2021 року вже став актор Брюс Вілліс — для нього створили окрему категорію "нагороди". Про це повідомляється на сайті антипремії.

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Організатори "Золотої малини" вважали невдалими усі 8 картин, у яких Вілліс знявся у 2021 році. Тому вони були номіновані в категорії "Найгірша гра Брюса Вілліса у фільмі 2021 року".

За це "почесне" звання "змагатимуться" такі стрічки: "Американська облога", "Зоряний рубіж", "Тупик", "Злочинний квест", "Фортеця", "Північ на злаковому полі", "За межею життя" та " Вижити у грі".

Зазначимо, що у 1998 році Брюс Вілліс став лауреатом "Золотої малини" як найгірший актор у фільмах "Армагеддон", "Меркурій у небезпеці" та "Облога".

На "Золоту малину" в категорії "Гірший фільм року" у 2022 році номіновано: проєкт Netflix про принцесу Діану "Діана: Мюзикл", фантастичний бойовик "Безкінечність", трилер "Карен", комедія "Космічний джем: Нове покоління", детектив " Жінка у вікні" та бойовик "Пограбування по-джентльменськи".

У категорії "Найгірший актор", серед інших представлені Марк Волберг та баскетболіст Леброн Джеймс. Емі Адамс та Меган Фокс змагатимуться за звання "Найгірша акторка року".

42-а церемонія "Золотої малини" відбудеться 26 березня 2022 року за день до оголошення переможців 94-ї кінопремії "Оскар".

Нагадаємо, у Кувейті заборонили показувати в кінотеатрах голлівудський фільм "Смерть на Нілі" через участь у ньому ізраїльської акторки Галь Гадот. Влада країни мотивувала це рішення тим, що акторка служила в армії Ізраїлю.