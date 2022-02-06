У Кувейті заборонили показ фільму "Смерть на Нілі" через участь у ньому Галь Гадот

Влада Кувейту пояснила заборону тим, що Галь Гадот була "солдатом сіоністської окупаційної армії".

Влада Кувейту заборонила показувати в кінотеатрах країни голлівудський фільм "Смерть на Нілі" через участь у ньому ізраїльської актриси Галь Гадот. Про це повідомляє портал Ynet із посиланням на кувейтське видання Al-Qabas.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними ЗМІ, 6 лютого Міністерство інформації Кувейту заявило про те, що заборона фільму пов'язана з минулою службою Галь Гадот в Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) та тим, що вона "колишній солдат сіоністської окупаційної армії".

Галь Гадот справді проходила службу в ЦАГАЛ у 2005–2007 роках, оскільки ізраїльські жінки підлягають обов'язковому військовому призову.

За інформацією Al-Qabas, влада Кувейту прийняла таке рішення після того, як у соціальних мережах місцеві користувачі масово почали вимагати заборонити фільм.

Згідно з повідомленнями ЗМІ Кувейту, фільм "Смерть на Нілі" буде підданий бойкоту і в інших арабських країнах: громадські кампанії із заборони картини вже розгорнуті в Єгипті та Лівані.

Фільм "Смерть на Нілі" — екранізація детективного роману Агати Крісті, знятий режисером Кеннетом Браною. Картина виходить у світовий прокат 11 лютого.

Варто зазначити, що у 2017 році у низці арабських країн було заборонено до показу фільм "Диво-жінка" з Галь Гадот у головній ролі. Саме ця картина зробила ізраїльську акторку всесвітньо відомою.

Як раніше повідомляв Фокус, восени 2021 року Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Бахрейн та Оман відмовилися від релізу нового фільму Marvel "Вічні "через присутність у стрічці "пікантних" сцен, у тому числі поцілунку чоловіків.