В Кувейте запретили показ фильма "Смерть на Ниле" из-за участия в нем Галь Гадот

Власти Кувейта объяснили запрет тем, что Галь Гадот была "солдатом сионистской оккупационной армии".

Власти Кувейта запретили показывать в кинотеатрах страны голливудский фильм "Смерть на Ниле" из-за участия в нем израильской актрисы Галь Гадот. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на кувейтское издание Al-Qabas.

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По данным СМИ, 6 февраля Министерство информации Кувейта заявило о том, что запрет фильма связан с прошлой службой Галь Гадот в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и тем, что она "бывший солдат сионистской оккупационной армии".

Галь Гадот действительно проходила службу в ЦАХАЛ в 2005–2007 годах, так как израильские женщины подлежат обязательному воинскому призыву.

По информации Al-Qabas, власти Кувейта приняли такое решения после того, как в социальных сетях местные пользователи массово стали требовать запретить фильм.

Согласно сообщениям СМИ Кувейта, лента "Смерть на Ниле" будет подвергнута бойкоту и в других арабских странах: общественные кампании по запрету картины уже развернуты в Египте и Ливане.

Фильм "Смерть на Ниле" — экранизация детективного романа Агаты Кристи, снятый режиссером Кеннетом Браной. Картина выходит в мировой прокат в 11 февраля.

Стоит отметить, что в 2017 году в ряде арабских стран был запрещен к показу фильм "Чудо-женщина" с Галь Гадот в главной роли. Именно эта картина сделала израильскую актрису всемирно известной.

Как ранее сообщал Фокус, осенью 2021 года Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман отказались от релиза нового фильма Marvel "Вечные" из-за присутствия в ленте "пикантных" сцен, в том числе поцелуя мужчин.