В странах Ближнего Востока из-за поцелуя запретили показ "Вечных"

Создателей попросили вырезать из картины пикантные сцены, в том числе поцелуй между двумя мужчинами, однако в Disney предпочли не вносить правки и лишились разрешения на прокат.

Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Байхрейн и Оман отказались от релиза нового фильма Marvel "Вечные", повествующего о бессмертной инопланетной расе, живущей среди людей. Это произошло за неделю до запланированного показа в странах Ближнего Востока, соообщает Deadline.

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Кинодистрибьюторы перечисленных государств не предоставили официальных комментариев по поводу такого решения, однако журналисты издания озвучили вероятную причину.

После предпросмотра фильма в Саудовской Аравии, Бахрейне и Омане цензоры потребовали от создателей "Вечных", чтобы те вырезали слишком откровенные сцены вроде поцелуя между героями-мужчинами В свою очередь компания Disney предпочла не вносить правки, поэтому и не получила прокатных сертификатов для показа ленты в этих странах.

[ + – ] Сцена поцелуя между мужчинами стала причиной, по которой фильм запретили в ряде стран Ближнего Востока Фото: Eternals/Twitter

Ранее "Вечные" запретили к показу в Кувейте и Катаре. В этом случае проблема – не только в поцелуе, но и в том, что в целом на этих рынках исторически возникали проблемы с изображением богов и пророков, что они считают кощунственным.

В Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Ливане и Египте фильм выйдет, однако из него будут удалены все сцены близости, будь то гетеросексуальные или гомосексуальные. Обычно это нормальная практика для этих рынков.

[ + – ] Украинские зрители уже могут посмотреть "Вечные" в кинотеатрах

Фильмы Marvel не впервые запрещают в странах Ближнего Востока. Например, в мае 2017 года в Ливане запретили показ "Чудо-женщины" с Галь Гадот в главной роли. Запрет был инициирован ливанской группой "Кампания по бойкоту сторонников Израиля и Ливана", потому что Галь Гадот, является израильтянинкой и бывшим солдатом в армии этой страны. "Чудо-женщина" также была запрещена в Тунисе.

Напомним, большинство кинокритиков оценили картину "Вечные" как "разочаровывающую". От режиссера Хлои Чжао, которая сняла пронзительную драму "Кочевники" и получила за нее "Оскар", ожидали большего.

Ранее мы писали о том, что в США художники студии DC Comics заявили об угрозах в свой адрес после того, как сделали нового Супермена бисексуалом. Им понадобилась охрана полиции.