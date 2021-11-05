У країнах Близького Сходу через поцілунок заборонили показ "Вічних"

Творців попросили вирізати з картини пікантні сцени, зокрема поцілунок між двома чоловіками, однак у Disney не вносили правки і втратили дозвіл на прокат.

Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Байхрейн та Оман відмовилися від релізу нового фільму Marvel "Вічні", що розповідає про безсмертну інопланетну расу, яка живе серед людей. Це сталося за тиждень до запланованого показу в країнах Близького Сходу, повідомляє Deadline.

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Кінодистриб'ютори перерахованих держав не надали офіційних коментарів щодо такого рішення, проте журналісти видання озвучили ймовірну причину.

Після попереднього перегляду фільму в Саудівській Аравії, Бахрейні й Омані цензори вимагали від творців "Вічних", щоб ті вирізали надто відверті сцени на кшталт поцілунку між героями-чоловіками. Зі свого боку компанія Disney вирішила не вносити правки, тому й не отримала прокатні сертифікати для показу стрічки в цих країнах.

[ + – ] Сцена поцілунку між чоловіками стала причиною, через яку фільм заборонили у низці країн Близького Сходу. Фото: Eternals/Twitter

Раніше "Вічні" заборонили до показу в Кувейті та Катарі. У цьому випадку проблема — не лише в поцілунку, а й у тому, що загалом на цих ринках історично виникали проблеми із зображенням богів і пророків, що вони вважають блюзнірським.

В Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії, Лівані та Єгипті фільм вийде, проте з нього будуть видалені всі сцени близькості, чи то гетеросексуальні чи гомосексуальні. Зазвичай, це нормальна практика для цих ринків.

[ + – ] Українські глядачі вже можуть подивитися "Вічні" у кінотеатрах

Фільми Marvel не вперше забороняють у країнах Близького Сходу. Наприклад, у травні 2017 року в Лівані заборонили показ "Диво-жінки" з Галь Гадот у головній ролі. Заборона була ініційована ліванською групою "Кампанія з бойкоту прихильників Ізраїлю та Лівану", тому що Галь Гадот є ізраїльтянинкою та колишнім солдатом в армії цієї країни. "Диво-жінка" також була заборонена в Тунісі.

Нагадаємо, більшість кінокритиків оцінили картину "Вічні" як "розчаровувальна". Від режисерки Хлої Чжао, яка зняла пронизливу драму "Кочівники" й отримала за неї "Оскар", чекали більшого.

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