Кінокритикам не сподобався фільм "Вічні" оскароносної Хлої Чжао

Утім, називаючи його "розчарувальним", вони також називали його "абсолютно незабутнім".

Офіційно, супергеройський фільм "Вічні" виходить у прокат лише наступного місяця, але вже зараз актори презентують картину, а деяким щасливчикам пощастило її побачити. І відгуки з'явилися найрізноманітніші. Про це пише Daily Mail.

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Утім, більшість кінокритиків оцінили картину "Вічні", як "розчарувальну". Від режисерки Хлої Чжао, яка зняла пронизливу драму "Кочівники" й отримала за неї "Оскар", чекали більшого.

У фільмі "Вічні" розповідається історія команди супергероїв, які довгий час ховалися від людей, але вийшли з тіні, щоб урятувати Землю та людство від своїх злих побратимів Девіантів.

[ + – ] Трейлер фільму "Вічні"

Фільм зібрав цілу команду акторів першої величини: у ньому знялися Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кіт Герінґтон, Джемма Чан та Сальма Хаєк.

Але все ж таки кінокритики назвали фільм "розчарувальним", хоч і "незабутнім". Сценарій описали, як такий, що "не дотягує", персонажів відзначили, як "недорозвинених", а сюжет — "перевантаженим".

"Коли я почав дивитися "Вічні", то найбільше мене цікавило питання, чи перенесе Хлоя унікальну поетичну атмосферу з "Кочівників" у всесвіт блокбастерів, але я цього не дочекався. Зрозуміло, що це було розчарування", — зазначив кінокритик Оуен Глейберман.

"Іноді мені здавалося, що я бачу дуже складну презентацію PowerPoint. У цьому основна проблема: дуже багато всього відбувається, все спрямоване до кульмінаційної битви зі злом", — написав кінокритик The Guardian Стів Роуз.

"Вічні", можливо, не найгірший із фільмів Marvel, але, безсумнівно, найчарівніший", — написав критик BBC Culture Ніколас Барбер.

[ + – ] Кадр із фільму "Вічні" Фото: Скриншот

"Але як би там не було, бої, особливо в останній третині фільму, вражають уяву, мають чудовий темп і сповнені деталей", — повідомила критикиня Evening Standard Шарлотта О'Салліван.

Окремо похвалили кінокритики й етнічну різноманітність, продемонстровану в блокбастері. Тут Чжао догодила всім. "Четверо "Вічних" — білі, троє — азіати, двоє — чорношкірі, один — латиноамериканець. Один — гей, один — з інвалідністю: глухий. Й один — андрогінний підліток, який ніколи не виросте", — перерахував усіх героїв Стів Роуз.

Також Хлою розкритикували за те, що весь масив міфології "Вічних" вмістили в "три щільні абзаци". І дуже розмито роз'яснили, як десять вічних потрапили на Землю, звідки з'явилися Девіанти та історію їхньої боротьби.

[ + – ] Річард Медден та Джемма Чан у фільмі "Вічні" Фото: Скриншот

"Це матеріал для серіалу на десять серій, а не для фільму. Нам навіть не пояснюють, чому один із Вічних покидає фінальну битву. А ми ж весь фільм співпереживали йому, але так і не зрозуміли його мотивів", — написав критик ВВС Ніколас Барбер.

Нагадаємо, "Вічні" — фільм заснований на коміксах 1970-х Джека Кірбі. У 1940-х роках саме Кірбі та Джо Саймон створили для Timely Comics Капітана Америку. А в 1960-х роках Джек разом зі Стеном Лі створив для Marvel Comics таких персонажів, як Халк, Фантастична четвірка та Люди Ікс.