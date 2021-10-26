Кинокритикам не понравился фильм "Вечные" оскароносной Хлои Чжао

Впрочем, называя его "разочаровывающим", они также называли его "совершенно незабываемым"

Официально, супергеройский фильм "Вечные" выходит в прокат только в следующем месяце, но уже сейчас актеры презентуют картину, а некоторым счастливчика посчастливилось ее увидеть. И отзывы появились самые разнообразные. Об этом пишет Daily Mail.

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Впрочем, большинство кинокритиков оценили картину "Вечные", как "разочаровывающую". От режиссера Хлои Чжао, которая сняла пронзительную драму "Кочевники" и получила за нее "Оскар", ожидали большего.

В фильме "Вечные" рассказывается история команды супергероев, которые долгое время скрывались от людей, но вышли из тени, чтобы спасти Землю и человечество от своих злых собратьев Девиантов.

[ + – ] Трейлер фильма "Вечные"

Фильм собрал целую команду актеров первой величины: в нем снялись Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кит Харрингтон, Джемма Чан и Сальма Хайек.

Но все же кинокритики назвали фильм "разочаровывающим", хоть и "незабываемым". Сценарий описали, как "недотягивающий", персонажей отметили, как "недоразвитых", а сюжет – "перегруженным".

"Когда я начал смотреть "Вечных", то больше всего меня интересовал вопрос, перенесет ли Хлоя уникальную поэтическую атмосферу из "Кочевников" во вселенную блокбастеров, но я этого не дождался. Ясно, что это было разочарование", — отметил кинокритик Оуэн Глейберман.

"Иногда мне казалось, что я вижу очень сложную презентацию PowerPoint. В этом основная проблема: слишком много всего происходит, все направлено к кульминационной схватке со злом", — написал кинокритик The Guardian Стив Роуз.

"Вечные", возможно, не худший из фильмов Marvel, но, несомненно, самый разочаровывающий", — написал критик BBC Culture Николас Барбер.

[ + – ] Кадр из фильма "Вечные" Фото: Скриншот

"Но как бы то ни было, бои, особенно в последней трети фильма, поражают воображение, имеют прекрасный темп и наполнены деталями", — сообщила критик Evening Standard Шарлотта О'Салливан.

Отдельно похвалили кинокритики и этническое разнообразие, продемонстрированное в блокбастере. Тут Чжао угодила всем. "Четверо "Вечных" — белые, трое — азиаты, двое – чернокожие, один – латиноамериканец. Один – гей, один – с инвалидностью: глухой. И один – андрогинный подросток, который никогда не вырастет", — перечислил всех героев Стив Роуз.

Также Хлою раскритиковали за то, что весь массив мифологии "Вечных" уместили в "три плотных абзаца". И очень скомкано разъяснили, как десять вечных попали на Землю, откуда появились Девианты и историю их борьбы.

[ + – ] Ричард Мэдден и Джемма Чан в фильме "Вечные" Фото: Скриншот

"Это материал для сериала на десять серий, а не для фильма. Нам даже не объясняют, почему один из Вечных оставляет финальную битву. А мы ведь весь фильм сопереживали ему, но так и не поняли его мотивов", — написал критик BBC Николас Барбер.

Напомним, "Вечные" – фильм основанный на комиксах 1970-х Джека Кирби. В 1940-х годах именно Кирби и Джо Саймон создали для Timely Comics Капитана Америку. А в 1960-х годах Джек совместно со Стэном Ли создал для Marvel Comics таких персонажей, как Халк, Фантастическая четверка и Люди Икс.