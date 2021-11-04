Зворотний бік толерантності. Творцям Супермена-гея знадобилася охорона поліції

Рішення зробити Супермена бісексуалом дуже не сподобалося шанувальникам коміксів про пригоди цього героя.

Одразу кільком художникам DC Comics знадобився захист поліції після того, як їм почали приходити погрози через нову орієнтацію Супермена, повідомляє NBC24.

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За новим сюжетом, нинішній Супермен округу Колумбія, Джон Кент, 17-річний син Кларка Кента та Лоїс Лейн представлений бісексуалом у нещодавньому випуску серіалу "Супермен: Син Кал-Ела". У коміксах зображено, як він цілується зі своїм другом, репортером Джеєм Накамурою.

Тепер творці цієї сцени критикуються з боку частини фанатів коміксів, і деякі протести досягли рівня реальних загроз. Співробітники DC вимагали, щоб співробітники поліцейського управління Лос-Анджелеса патрулювали будинки кількох артистів і продюсерів, пише TMZ, а також саму студію.

Незрозуміло, які загрози були зроблені та ким, але, як уточнює The New York Post, досі жодна з них не була реалізована.

[ + – ] Епізод із героями, котрі цілуються, розлютив шанувальників коміксів про Супермена Фото: DC Comics

DC оголосив про вихід Супермена минулого місяця у тизері п'ятої частини коміксів "Супермен: Син Кал-Ела", яка з'явиться на полицях коміксових магазинів 9 листопада.

"Коли мене запитали, чи хочу я написати нового Супермена з новим №1 у Всесвіті DC, я знав, що заміна Кларка іншим прямим білим рятівником може бути реальною втраченою можливістю. Я завжди казав, що всім потрібні герої, і кожен гідний бачити себе у своїх героях. Сьогодні виходить Супермен, найсильніший супергерой на планеті", — розповів журналістам письменник Том Тейл.

Новий Супермен також більше стурбований насущними соціальними проблемами, такими як кліматична криза та тяжке становище біженців, аніж погрозами з боку суперлиходіїв. Однак шанувальники коміксів не сильно надихнулися громадянською позицією оновленого героя, а от його сексуальна орієнтація багатьох не на жарт розлютила.

"Бісексуальні комікси для дітей. Вони буквально намагаються знищити Америку", — написав у Twitter Джош Мандель, консервативний політик з Огайо.

Серед інших критиків — актор Дін Кейн, який зіграв Супермена у серіалі "Лоїс і Кларк: Нові пригоди Супермена", який транслювався з 1993 по 1997 рік.

"Вони сказали, що це сміливий новий напрямок. Я проти такого!" — заявив він.

Раніше Супермен уже був на слуху. Так, у травні стало відомо, що цього супергероя може зіграти чорношкірий актор.