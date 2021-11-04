Обратная сторона толерантности. Создателям Супермена-гея понадобилась охрана полиции

Решение сделать Супермена бисексуалом очень не понравилось поклонникам комиксов о приключениях этого героя.

Сразу нескольким художникам DC Comics понадобилась защита полиции после того, как им начали приходить угрозы из-за новой ориентации Супермена, сообщает NBC24.

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По новому сюжету, нынешний Супермен округа Колумбия, Джон Кент, 17-летний сын Кларка Кента и Лоис Лейн, представлен бисексуалом в недавнем выпуске сериала "Супермен: Сын Кал-Эла". В комиксах он изображен целующимся со своим другом, репортером Джеем Накамурой.

Теперь создатели этой сцены подвергаются критике со стороны части фанатов комиксов, и некоторые протесты достигли уровня реальных угроз. Сотрудники DC потребовали, чтобы сотрудники полицейского управления Лос-Анджелеса патрулировали дома нескольких артистов и продюсеров, пишет TMZ, а также саму студию.

Неясно, какие угрозы были сделаны и кем, но, как уточняет The New York Post, до сих пор ни одна из них не была реализована.

[ + – ] Эпизод с целующимися героями разозлил поклонников комиксов о Супермене Фото: DC Comics

DC объявил о выходе Супермена в прошлом месяце в тизере пятой части комиксов "Супермен: Сын Кал-Эла", которая появится на полках магазинов комиксов 9 ноября.

"Когда меня спросили, хочу ли я написать нового Супермена с новым №1 во Вселенной DC, я знал, что замена Кларка другим прямым белым спасителем может быть реальной упущенной возможностью. Я всегда говорил, что всем нужны герои, и каждый достоин видеть себя в своих героях. Сегодня выходит Супермен, сильнейший супергерой на планете", – рассказал журналистам писатель Том Тейл.

Новый Супермен также больше озабочен насущными социальными проблемами, такими как климатический кризис и тяжелое положение беженцев, чем угрозами со стороны суперзлодеев. Однако поклонники комиксов не сильно вдохновились гражданской позицией обновленного героя, а вот его сексуальная ориентация многих не на шутку разозлила.

"Бисексуальные комиксы для детей. Они буквально пытаются уничтожить Америку", – написал в Twitter Джош Мандель, консервативный политик из Огайо.

Среди других критиков – актер Дин Кейн, сыгравший Супермена в сериале "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена", который транслировался с 1993 по 1997 год.

"Они сказали, что это смелое новое направление. Я против подобного!", – заявил он.

Ранее Супермен уже был на слуху. Так, в мае стало известно, что этого супергероя может сыграть чернокожий актер.