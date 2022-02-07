Худший из худших: для Брюса Уиллиса создали отдельную категорию "Золотой малины"

По мнению организаторов антипремии, все 8 фильмов Уиллиса в 2021 году были неудачны.

В США объявили номинантов на антипремию "Золотая малина" за худшие "достижения" в области кинематографа в 2021 году. Худшим из худших, с точки зрения организаторов, в 2021 году уже стал актер Брюс Уиллис — для него создали отдельную категорию "награды". Об этом сообщается на сайте антипремии.

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Организаторы "Золотой малины" посчитали неудачными все 8 картин, в которых Уиллис снялся в 2021 году. Поэтому они были номинированы в категории "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года".

За это "почетное" звание будут "соревноваться" такие ленты: "Американская осада", "Звездный рубеж", "Тупик", "Преступный квест", "Крепость", "Полночь на злаковом поле", "За гранью жизни" и "Выжить в игре".

Отметим, что в 1998 году Брюс Уиллис стал лауреатом "Золотой малины" как худший актер в фильмах "Армагеддон", "Меркурий в опасности" и "Осада".

На "Золотую малину" в категории "Худший фильм года" в 2022 году номинированы: проект Netflix о принцессе Диане "Диана: Мюзикл", фантастический боевик "Бесконечность", триллер "Карен", комедия "Космический джем: Новое поколение", детектив "Женщина в окне" и боевик "Ограбление по-джентльменски".

В категории "Худший актер", среди прочих представлены Марк Уолберг и баскетболист Леброн Джеймс. Эми Адамс и Меган Фокс поборются за звание "Худшая актриса года".

42-я церемония "Золотой малины" состоится 26 марта 2022 года за день до оглашения победителей 94-й кинопремии "Оскар".

Напомним, в Кувейте запретили показывать в кинотеатрах голливудский фильм "Смерть на Ниле" из-за участия в нем израильской актрисы Галь Гадот. Власти страны мотивировали это решение тем, что актриса служила в армии Израиля.