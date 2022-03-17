Брюс Уиллис теряет память, – СМИ

Первые слухи о проблемах со здоровьем актера появились еще в 2015 году.

66-летний голливудский актер Брюс Уиллис, который в последнее время снимается в десятках малобюджетных фильмов, которые с треском проваливаются в провале, особо не перебирает ролями, поскольку хочет заработать побольше денег. Одной из причин такого трудоголизма западные таблоиды называют прогрессирующую раннюю потерю памяти "крепким орешком".

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Именно поэтому здоровье актера и стало предметом повышенного внимания в Сети.

По данным IMDB, в 2022 году бывший топ-актер снялся не менее чем в 11 практически неизвестных фильмах: "Крепость 3", "Райский город", "Белый слон", "Комната проводов", "Исправительные меры", "Умри, как любовники", "Не в том месте", "Крепость: Снайперский глаз", "Вендетта", "День, чтобы умереть" и "Бензиновый переулок".

Популярный YouTube-канал Half in the Bag в прошлом месяце обсуждал это явление в видеоролике под названием "Фабрика фальшивых фильмов Брюса Уиллиса", в котором затрагивались отраслевые слухи о том, что Уиллису все его реплики надиктовывают через наушники.

"Где-то я читал, что у Брюса Уиллиса слабоумие, то есть он не совсем осознает, что происходит вокруг него", — написал один из пользователей под видео.

"Да, это правда, мой парень, я снял с ним четыре фильма, поэтому я знаю из первых рук. Это грустная ситуация, когда такая легенда, как Брюс, исчезает прямо на ваших глазах. Я видел это, работая с ним последние несколько лет", ответил ему Мэтт Эскандари, снявший несколько недавних фильмов Уиллиса, включая "Жесткое убийство", "Выжить ночью" и "Центр травм".

Отвечая другому пользователю, который сказал, что Уиллис "впал в немилость" после работы с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Брайан Де Пальма и Уэс Андерсон, Эскандари прямо написал: "У него слабоумие".

[ + – ] Пользователи пишут о том, что Брюс Уиллис использует наушники во время съемок

Журнал сплетен ОК! впервые опубликовал слухи о том, что Уиллис борется с потерей памяти и проводит больше времени со своей семьей, еще в январе 2021 года.

Это произошло после того, как Уиллиса выгнали из аптеки из Лос-Анджелеса за то, что он пришел без маски. Позже он извинился, заявив, что это была ошибка. Однако инсайдеры утверждают, что актер "просто забыл" поднести бандану, висевшую на его шее, к лицу.

"Люди, близкие Брюсу, помогали ему и пытались сохранить тайну", – говорят они. По их словам, хотя формально у него не было диагностировано раннее слабоумие, "он вел личную войну в течение ряда лет".

Именно поэтому Уиллис пытался проводить больше времени со своей женой Эммой Хеминг Уиллис и их маленькими дочерьми Мэйбл и Эвелин, а также загладить свою вину перед бывшей женой Деми Мур и их взрослыми детьми Румер, Скаут и Таллулой.

"Семья Деми и Эммы всегда обеспечивала Брюсу поддержку и заботу, которые ему могут понадобиться в любой момент. Грустно, что люди смеются над ним", – отмечают знакомые актера.

Что касается работы, то впервые Уиллис начал использовать наушники еще во время его бродвейского дебюта в "Мизери", а в 2019 году на съемках фильма М. Найта Шьямалана "Стекло" члены команды всеми силами помогали ему запомнить реплики, распечатывая их и стоя с текстом за камерой, чтобы он мог их озвучить.

В большинстве сцен в "Стекле" Брюс был в капюшоне, и его заменили дублером и двойником. На съемочной площадке он не улыбался, и его всегда сопровождал ассистент, чтобы направлять его во время ходьбы.

"Хорошая новость заключается в том, что, хоть и существует реальная проблема страха слабоумия, это в значительной степени не повлияло на его способность работать в Голливуде. Все это – благодаря новейшим технологиям и наушникам", – пишут журналисты.

Напомним, В США объявили номинантов на антипремию "Золотая малина" за худшие "достижения" в области кинематографа в 2021 году. Худшим из худших, с точки зрения организаторов, в 2021 году уже стал актер Брюс Уиллис – для него создали отдельную категорию "награды"