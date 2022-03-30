У Брюсса Уиллиса подтвердилась деменция

У всемирно известного голливудского актера обнаружили афазию.

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67-летний американский актер Брюс Уиллис больше не будет сниматься в кино из-за проблем со здоровьем. У "крепкого орешка" диагностировали афазию, которая привела к ухудшению памяти и проблем с нарушением речи. Публикации с одинаковым текстом опубликовала семья Уиллиса в Instagram.

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"Всем замечательным сторонникам Брюса мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем. Недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим вниманием Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила", — сказано в сообщении.

Одинаковые публикации разместили бывшая жена актера Деми Мур, нынешняя супруга Эмма Хэмминг-Уиллис, а также старшие дочери Румер, Скаут и Таллула. Они сообщили, что сейчас семья переживает тяжелые времена, однако проходят через это, как крепкая семейная единица. А также поблагодарили фанатов за любовь, сострадание и поддержку.

"Мы проходим через это как крепкая семейная единица и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живите", и вместе мы планируем сделать именно это", — написала семья Брюсса Уиллиса.

Афазия — это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга. В результате чего поражаются все языковые способности: говорить, читать, писать, понимать.

Напомним, западные таблоиды писали о том, что у Брюса Уиллиса отмечается потеря памяти. Первые слухи о болезни актера появились в 2015 году. Поэтому актер снимался в малоизвестных фильмах, чтобы заработать побольше денег. В 2022 году на экраны выйдет 11 кинокартин с участием "крепкого орешка".

Ранее, 7 февраля в США объявили номинантом на антипремию "Золотая малина" за худшие "кинодостижения" в 2021 году. Худшим из худших объявили Брюса Уиллиса. Для него создали отдельную категорию.