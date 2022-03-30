У Брюсса Вілліса підтвердилася деменція

У всесвітньо відомого голлівудського актора виявили афазію.

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67-річний американський актор Брюс Вілліс більше не зніматиметься в кіно через проблеми зі здоров'ям. У "міцного горішка" діагностували афазію, яка призвела до погіршення пам'яті та проблем із порушенням мови. Публікації з однаковим текстом опублікувала сім'я Вілліса в Instagram.

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"Усім чудовим прихильникам Брюса ми всією сім'єю хотіли повідомити, що в нашого улюбленого Брюса виникли деякі проблеми зі здоров'ям. Нещодавно йому поставили діагноз афазія, яка впливає на його когнітивні здібності. Внаслідок цього і з великою увагою Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього означала", — сказано в повідомленні.

Однакові публікації розмістили колишня дружина актора Демі Мур, нинішня дружина Емма Гемінґ-Вілліс, а також старші дочки Румер, Скаут та Таллула. Вони повідомили, що зараз сім'я переживає тяжкі часи, проте проходить через це, як міцна сімейна одиниця. А також подякували фанатам за любов, співчуття та підтримку.

"Ми проходимо через це як міцна сімейна одиниця і хотіли залучити його шанувальників, тому що знаємо, як багато він означає для вас, як і ви для нього. Як завжди каже Брюс: "Живіть", і разом ми плануємо зробити саме це", — написала сім'я Брюса Вілліса.

Афазія — це набутий розлад мови, який може виникнути після пошкодження мозку. Внаслідок чого уражаються всі мовні здібності: говорити, читати, писати, розуміти.

Нагадаємо, західні таблоїди писали про те, що в Брюса Вілліса відзначається втрата пам'яті. Перші чутки про хворобу актора з'явилися у 2015 році. Тому актор знімався в маловідомих фільмах, щоб заробити якомога більше грошей. 2022 року на екрани вийде 11 кінокартин за участю "міцного горішка".

Раніше, 7 лютого, у США оголосили номінантом на антипремію "Золота малина" за найгірші "кінодосягнення" у 2021 році. Найгіршим із найгірших оголосили Брюса Вілліса. Для нього створили окрему категорію.