Жизнь после диагноза: папарацци выяснили, чем занимается Брюс Уиллис, уйдя из кино

У актера диагностировали серьезное заболевание полтора месяца назад, после чего он объявил о завершении карьеры.

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67-летний американский актер Брюс Уиллис, который завершил свою карьеру в кино из-за проблем со здоровьем, привыкает к жизни вне камер, однако остается интересен для папарацци. Они следят за каждым шагом знаменитости и недавно застали его в итальянском ресторане Divino в Лос-Анджелесе, где Брюс проводил время со своим другом на открытом воздухе.

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Для похода в ресторанчик в районе Брентвуд он надел серую рубашку поло, голубые джинсы и серые кроссовки. Лицо актера покрывала небольшая щетина, а образ дополняли солнцезащитные очки.

[ + – ] Уиллис в итальянском ресторане на встрече с другом Фото: Backgrid

Кроме встреч с друзьями, Уиллис больше времени уделяет своей семье. Его жена Эмма Хеминг поделилась в сторис Instagram кадром, где он запечатлен со своими дочками – 10-летней Мейбл Рей и восьмилетней Эвелин.

[ + – ] Брюс Уиллис с дочерьми Фото: Скриншот

О диагнозе "афазия" у Уиллиса широкая общественность узнала шесть недель назад после того, как его родственники, в том числе его супруга Эмма, бывшая жена Деми Мур и все пять дочерей (в том числе трое рожденных в браке с Мур) опубликовали совместное заявление, где рассказали о болезни Брюса.

По их словам, он "испытывал некоторые проблемы со здоровьем, и недавно у него диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности".

"В результате этого и с большим вниманием Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живите", и вместе мы планируем сделать именно это", – написали родные.

Врачи определяют афазию как состояние, которое влияет на способность человека общаться, может повлиять на речь, а также на то, как он пишет и понимает как устную, так и письменную речь.

Причины афазии могут быть разными: последствия травмы головы, инсульта, или же предвестником опухоли головного мозга или болезни Альцгеймера. Пациентов, живущих с этим заболеванием, обычно лечат с помощью логопеда и обучают способам невербального общения.

Напомним, Брюс Уиллис, предвидя непростые времена для своей семьи, распродал элитную недвижимость на $65 млн.